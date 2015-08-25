www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Приморский сахар привязали к Кубе

25 Августа 2015, 13:01 | Приморье

Крупнейший производитель сахара на Дальнем Востоке компания «Приморский сахар» не повышает цены на свою продукцию, несмотря на то, что работает на импортном сырье. Держать цены переработчику помогает дешевеющий на биржах сырцовый сахар, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщают отраслевые порталы, котировки фьючерсов на сырцовый сахар на бирже ICE Futures U.S. в Нью-Йорке упали в понедельник на 0,8% - до 11,05 цента за фунт (0,454 кг), минимума с декабря 2008 года. В итоге только в июле сахар подешевел на 11% , что составило почти рекордный минимум.

Аналитики отмечают, что падение цен на сырцовый сахар носит затяжной характер. Оно длится уже более года и по аналогии сопоставимо с падением цен на рынках углеводородного сырья. Между тем, крупнейший в России сахарный трейдер - российское представительство компании Sucres & Denrées, закупающий импортный сырец почти для всех российских перерабатывающих предприятий, в этом году стал выкупать большие объемы сахарного тростника на Кубе.

«Кубинский сырец является очень качественным сырьем, позволяющим на выходе получать отличную по вкусовым качествам продукцию. В этом году компания уже приняла в свой адрес три судна с кубинским сахарным тростником. Ранее в регион шло сырье из стран Латинской Америки Бразилии и Чили», - рассказали «Золотому Рогу» в компании «Приморский сахар».

Падающие цены на импортное сырье позволяют российским сахарным заводам сдерживать цены. Так часть сахарных заводов исторически работает на импортном сырье, ведь изначально они были спроектированы на поставки под дружественную Кубу. Эта историческая кооперация работает и сегодня. На рынке сложилась ситуация, когда дешевое сырье и падающая цена на фрахт транспортов значительно снизили издержки переработчиков работающих на тростнике, при этом затраты на производство сахарной свеклы возросли из-за стоимости удобрений и удорожания кредитных ресурсов для аграрного сектора. В итоге оптовые цены переработчиков импортного сырья могут быть даже ниже, чем у тех заводов, кто работает на сахарной свекле. Эта ситуация позволит избежать повышения цен на сахар на потребительском рынке до конца 2015 года.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: куба  приморский сахар  сырье 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru