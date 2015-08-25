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Приморский сахар привязали к Кубе
Крупнейший производитель сахара на Дальнем Востоке компания «Приморский сахар» не повышает цены на свою продукцию, несмотря на то, что работает на импортном сырье. Держать цены переработчику помогает дешевеющий на биржах сырцовый сахар, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Как сообщают отраслевые порталы, котировки фьючерсов на сырцовый сахар на бирже ICE Futures U.S. в Нью-Йорке упали в понедельник на 0,8% - до 11,05 цента за фунт (0,454 кг), минимума с декабря 2008 года. В итоге только в июле сахар подешевел на 11% , что составило почти рекордный минимум.
Аналитики отмечают, что падение цен на сырцовый сахар носит затяжной характер. Оно длится уже более года и по аналогии сопоставимо с падением цен на рынках углеводородного сырья. Между тем, крупнейший в России сахарный трейдер - российское представительство компании Sucres & Denrées, закупающий импортный сырец почти для всех российских перерабатывающих предприятий, в этом году стал выкупать большие объемы сахарного тростника на Кубе.
«Кубинский сырец является очень качественным сырьем, позволяющим на выходе получать отличную по вкусовым качествам продукцию. В этом году компания уже приняла в свой адрес три судна с кубинским сахарным тростником. Ранее в регион шло сырье из стран Латинской Америки Бразилии и Чили», - рассказали «Золотому Рогу» в компании «Приморский сахар».
Падающие цены на импортное сырье позволяют российским сахарным заводам сдерживать цены. Так часть сахарных заводов исторически работает на импортном сырье, ведь изначально они были спроектированы на поставки под дружественную Кубу. Эта историческая кооперация работает и сегодня. На рынке сложилась ситуация, когда дешевое сырье и падающая цена на фрахт транспортов значительно снизили издержки переработчиков работающих на тростнике, при этом затраты на производство сахарной свеклы возросли из-за стоимости удобрений и удорожания кредитных ресурсов для аграрного сектора. В итоге оптовые цены переработчиков импортного сырья могут быть даже ниже, чем у тех заводов, кто работает на сахарной свекле. Эта ситуация позволит избежать повышения цен на сахар на потребительском рынке до конца 2015 года.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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