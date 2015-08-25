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Приморье между водой и огнем

25 Августа 2015, 10:20 | Приморье

Вице-губернатор администрации края Александр ЛОСЬ провел оперативное совещание с руководителями муниципалитетов, которые оказались подтоплены в результате сильных дождей и лишены электроснабжения, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как доложил глава Партизанского района, здесь в ночь с 19 на 20 августа 2015 года прошел сильный ливневый дождь. Больше всего пострадали жители села Екатериновка. Здесь подтоплено 11 улиц, на которых находится 100 подворий, затоплено 20 домов. Значительный ущерб нанесен детскому саду «Колосок». Эвакуировано из зоны подтопления 78 человек, из них 28 детей. 10 человек были размещены в пункте временного размещения, остальные - у родственников. В селе Владимиро-Александровском в 20 многоквартирных домах и 2 административных зданиях затоплены подвальные помещения. В селе Золотая Долина подтоплен 1 дом, занесены илом водостоки. Аварийные бригады ведут оперативные восстановительные работы - большинство работ уже выполнено.

А Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ принял решение выплатить жителям подтопленных сел Партизанского района компенсации из средств резервного фонда. Сейчас сотрудники администраций Екатериновского, Владимиро-Александровского, Золотодолинского сельских поселений проводят подворовые обходы и составляют акты о материальном ущербе.

Помимо вопросов, связанных с подтоплением, в администрации края решались вопросы и по подготовке к осеннему пожароопасному периоду. Их обсудили на заседании правления муниципальных образований под руководством Александра Ролика.

В заседании также приняли участие главы муниципальных образований Приморья, главы департаментов внутренней политики, труда и социального развития, лесного развития, сотрудники МЧС.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: наводнение 













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