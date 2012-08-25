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Приморский завод «Звезда» ждет оборудование из Германии
Проект строительства новой верфи в Большом Камне в Приморском крае приобретает реальные очертания - Центр судостроения «Звезда» (создан на базе ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» и входит в состав Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Объединенной судостроительной корпорации) осенью планирует начать монтаж первых станков в цехе корпусообрабатывающих производств.
Ввод его в эксплуатацию позволит изготавливать на верфи судовые конструкции весом до 300 тонн с пусковым весом готовых судов до 13 тыс. тонн.
В сообщении ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» поясняется, что это первый шаг к созданию верфи, которая обеспечит строительство сложных судов, в том числе и арктического класса, и изготовление конструкций для офшорных платформ любых типов.
В Германии и Нидерландах прошли проверку автоматическая линия по производству микропанелей, гидравлический пресс мощностью 1 тыс. тонн, автоматизированная линия резки профиля и автоматическая машина лазерной резки листовых материалов. Все это оборудование изготовлено по специальному заказу для Центра судостроения «Звезда».
Расширение производства потребует квалифицированных кадров. Уже в 2013 году на предприятии откроется около 900 новых вакансий. В настоящее время начинается подготовка персонала, которому предстоит работать на новейшем оборудовании.
«Дальневосточный капитал».
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