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Международный дальневосточный морской салон "швартуется" в центре Владивостока

25 Июля 2018, 12:35 | Приморье

Корабли и суда, принимающие участие в Международном дальневосточном морском салоне швартуются к причалам Тихоокеанского флота во Владивостоке

Сегодня корабли и суда, задействованные в программе первого Международного дальневосточного морского салона, начали швартовать к причалам Тихоокеанского флота в центре Владивостока. Решением командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца два основных флотских причала станут одной из выставочных площадок знакового для Приморья морского форума, сообщил Деловой газете "Золотой Рог"  Николай Воскресенский, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга.

В ходе Международного дальневосточного морского салона 27 и 28 июля для посещения будут открыты 8 кораблей и судов, среди которых противодиверсионный катер серии “Грачонок”, гидрографическое судно “Виктор Фалеев”, корвет “Совершенный”, учебные парусники «Паллада» и «Надежда», танкер ледового класса «РН Сахалин», а также катер «Pacifico Adventure 72» и катамаран «Pacifico Cruise 120», построенные из композитных материалов на верфях в Приморье.

Тихоокеанский флот в период проведения форума также обеспечит безопасность стоянки судов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

           

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Теги: ТОФ  Международный дальневосточный морской салон 



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