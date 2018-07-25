"Мы смотрим, в первую очередь, на рынок, что нужно нашим клиентам"

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский рассказал, за счет каких новаций оператор станет глобальным провайдером цифровых сервисов

ПАО «Ростелеком» в начале года представило инвесторам новую стратегию до 2022 года, которая предусматривает эволюционное развитие оператора в глобального провайдера цифровых сервисов. Стратегия основана на четырех приоритетных направлениях: развитие экосистем продуктов, услуг и клиентского сервиса, модернизация технологической платформы, развитие человеческого капитала и повышение эффективности.

На встрече с региональными журналистами после Петербургского экономического форума (ПМЭФ) президент «Ростелекома» Михаил ОСЕЕВСКИЙ рассказал о новом образе компании, о формировании тарифов, о дронах над сельхозполями и других перспективных технологиях, которые изменят жизнь россиян. И ответил, в том числе, на вопрос Деловой газеты «Золотой Рог», когда же высокоскоростной интернет придет на Чукотку.

- Михаил Эдуардович, чего нам завтра ждать от «Ростелекома»?

- «Ростелеком» за последние 5-7 лет прошел огромный путь от телефонной компании - еще совсем недавно у нас половина выручки приходилась на классическую телефонию - до глобального телеком-оператора. Мы очень сильно изменились, в первую очередь - технологически. Сегодня «Ростелеком» - лидер по многим показателям на российском рынке. Та инфраструктура, которой мы владеем, является основой для развития не только компании, но и страны в целом. Поэтому в программе «Цифровая экономика» именно мы отвечаем за развитие инфраструктуры.

За последние годы наша клиентская база очень сильно изменилась. И бизнес, и госорганы, и население, в первую очередь, пользуются не только телефонией, но и другими современными услугами, которые базируются на качественном доступе к сети интернет, на базе которого мы развиваем различные продуктовые предложения.

Кроме внутренних изменений в собственно «Ростелекоме», мы смотрим на те изменения, которые происходят вокруг нас, в первую очередь, с точки зрения структуры самого рынка. Не секрет, что в последние несколько лет страна стала жить разумнее и рациональнее. Доходы домохозяйств не растут, поэтому люди стараются тратить деньги более эффективно.

Если говорить про телеком-рынок, то он имеет некий боковой тренд: не падает, но и не растет.

В то же время, более эффективным стало государство в своих тратах: оно требует от органов исполнительной власти всех уровней экономии и заставляет нас предлагать все более дешевые услуги.

С другой стороны, мы видим, что сами модели рынков очень сильно меняются, особенно применительно к ритейлу. Так, в розничной торговле очень сильно увеличивается доля услуг, базирующихся на сотовой связи, на гаджетах, которые сегодня есть практически у каждого из нас.

Мобильность в предложениях, мобильность в услугах - это тренд, который, несомненно, нужно учитывать. Технологические изменения идут очень быстро. Системы по хранению и обработке данных, технологии искусственного интеллекта – это уже реальность, которую все крупные игроки в мире должны закладывать в видение будущего.

Государство понимает, что цифровые изменения – это глобальный тренд, который определяет будущее планеты, отдельных государств, поэтому такое пристальное внимание уделяется работе в сфере цифровых технологий.

Мы сформировали новое видение компании через пять лет. Мы назвали его «Ростелеком» - цифровой партнер для населения, бизнеса, государства». Постепенно мы становимся глобальным поставщиком цифровых товаров и услуг для всех типов наших клиентов.

Досье "Золотого Рога": «Ростелеком» - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала ПАО «Ростелеком», Внешэкономбанк - 4,29% и 3,96% соответственно. «Дочерняя» компания «Ростелекома» «Мобител» владеет 10,49% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций (12,01% капитала) материнской компании

- Исходя из новой стратегии, какие задачи сегодня стоят перед компанией?

- Первая ключевая задача состоит в развитии экосистемы продуктов и услуг вокруг каждого из типов наших клиентов. Экосистема сегодня - модное понятие, которое многие компании стараются использовать. Это требует и технологических изменений, и формирования больших партнерств, чтобы предлагать широкий круг продуктов и услуг. Поэтому, коллаборация (сотрудничество, совместная деятельность, объединяющая двух и более человек или же организаций – Прим. авт.) – это тоже глобальный тренд. И мы сегодня активно сотрудничаем с новыми компаниями на рынке, а по некоторым направлениям - и со своими конкурентами, потому что это реальность, и она дает для всех очевидные плюсы.

Новый образ компании как цифрового провайдера, конечно, требует, в первую очередь, профессионального роста сотрудников. Мы будем и дальше наращивать цифровые компетенции, в первую очередь - среди тех сотрудников, которые сегодня работают, но несомненно, будем привлекать и новых ребят. Будем продолжать совершенствовать методы и подходы к управлению. Компания становится все более гибкой, чтобы быстро откликаться на рыночные вызовы. Конечно, мы нацелены на дальнейшее повышение эффективности, ведь акционеры хотят, чтобы мы не только развивались, но и приносили больше прибыли, чтобы росла капитализация бизнеса, поэтому все, что касается операционной эффективности - это тоже один из приоритетов. Мы полагаем, что компания будет поддерживать высокую маржинальность бизнеса.

Если вы активно следите за нами, то можете видеть, что мы активно покупаем компании, создаем новые бизнесы. Так, с национальной Медиагруппой мы создали СП, что позволит нам быть на острие пользовательского интереса.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» и ЗАО «Национальная Медиа Группа» (НМГ) в начале июня договорились о создании совместного предприятия в области производства и дистрибуции контента. СП займется производством и закупкой контента, запуском совместных каналов, дистрибуцией собственных и сторонних каналов. Также участники намерены расширять партнерство в области интернет-технологий, больших данных и платформ. Стороны создают СП на паритетных началах. Для НМГ преимущество создания СП заключается в доступе к технологиям и абонентам. НМГ создана на базе медийных активов банка «Россия» Юрия КОВАЛЬЧУКА, Алексея МОРДАШОВА, «Сургутнефтегаза» и группы «СОГАЗ». В настоящий момент является крупнейшим российским частным медиа-холдингом. В состав НМГ входят «Первый канал», РЕН ТВ, «Пятый канал», газеты «Известия», «Спорт-экспресс», «Metro-Петербург», а также мультимедийный информационный центр IZ.ru.

Для того, чтобы быть ведущим современным цифровым оператором, мы продолжим не только развивать собственные компетенции, но и будем постоянно отслеживать, что происходит на рынке, и выбирать самых сильных, кто сможет предоставить нам возможность продвинуться еще дальше на рынке. Тут есть несколько моделей: когда мы начинаем продавать продукты других компаний нашим клиентам и делим доходы; вторая – это создание СП, работа и продажи на рынке через него. Третий вариант - идем по всем вышеперечисленным направлениям.

Еще вариант – работать в самом низу, со стартапами. У нас есть цифровая песочница, которая позволяет поставить туда более или менее готовое решение и протестировать его на наших клиентах. Мы работаем вместе с Фондом развития интернет-инициатив (российский фонд венчурных инвестиций, учрежденный в марте 2013 года Агентством стратегических инициатив, - Прим. авт.), со Сколково. Пока не очень много компаний мы пилотируем, но эта работа поставлена у нас системно. Несколько раз в год мы проводим раунды, и новые идеи появляются.

Мы создали возможность для реализации таких идей и внутри компании. Если появляются идеи у наших сотрудников, мы их поддерживаем, предоставляя им время и ресурсы для реализации этой инициативы. Подходить к новациям надо гибко, реализовывая все возможности. Здесь мы колесо не изобретаем, так все глобальные компании работают.

- Внедрения каких технологий можно ожидать в ближайшей перспективе?

- Мы смотрим, в первую очередь, на рынок, что нужно нашим клиентам. Один из приоритетов компании - это проникновение в новые сегменты. Например, мы провели пилот и осенью начнем продажи цифровых продуктов, связанных с подготовкой к сдаче ЕГЭ. Такая потребность в стране уже существует. В крупных мегаполисах есть системы репетиторов, но они могут быть дороги, а если школьники живут в небольших населенных пунктах, это может быть вообще проблемой. Такой продукт, базирующийся на технологиях IP-TV, мы протестировали, он вызвал большой интерес. Какие возможности дает продукт? Первая – это автоматическая сдача тестов. Второй – это удаленный урок, когда реальные преподаватели работают с детьми дистанционно. Третий – персональные занятия с преподавателями.

Мы запустили первую глобальную биометрическую платформу, которая, как мы считаем, в ближайшем будущем заменит необходимость постоянно иметь с собой паспорт. Сначала она будет использоваться для банковской сферы, а дальше мы уже видим огромное количество приложений и в других отраслях. В банке, который будет подключен к данной системе, достаточно будет прийти, сесть перед камерой и наговорить несколько словосочетаний, пару слов. Это позволит с высокой степенью точности подтвердить вашу личность. Дальше этот цифровой слепок попадает в онлайн хранилище, но не в виде изображений, а в виде цифр. Затем на телефон скачивается приложение, которое потом позволит проводить те или иные банковские операции без визита в банк. Подобную систему мы опробовали в Эрмитаже для быстрого прохода внутрь музея. Если человек заранее зарегистрирован и его данные привязаны к банковской карте, он автоматически проходит через систему, а деньги списываются со счета в банке. Таких идей - огромное количество в разных сферах.

Досье "Золотого Рога": «Ростелеком» разрабатывал единую биометрическую систему с 2017 года по инициативе Минкомсвязи и ЦБ РФ. Она заработала с 1 июля и позволяет российским банкам осуществлять удаленную идентификацию клиентов при открытии счетов. Система в комплексе использует два параметра для идентификации людей - и голос, и лицо (фотоизображение лица человека). «Ростелеком» обеспечивает сбор, обработку и хранение данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Система размещается на облачной защищенной инфраструктуре компании, к которой получат доступ кредитные организации через специальные каналы связи системы межведомственного электронного взаимодействия. Данные пользователей биометрической системы также будут передаваться через защищенные каналы связи с использованием отечественных криптоалгоритмов. За прошлый год «Ростелеком» инвестировал в создание единой биометрической системы около 250 млн рублей. В тестировании системы принимали участие более 20 российских банков.

Те направления, которые мы считаем наиболее перспективными, мы выделяем и работаем через наши стопроцентные «дочки». Например, ЦОДы у нас базируются на дочерней компании РТК-ЦОД.

Совсем недавно мы купили одного из лидеров на рынке кибербезопасности – компанию Solar Security (компания разрабатывает системы предотвращения утечек и продукты для целевого мониторинга атак и оперативного управления информационной безопасностью, - Прим. авт.). Она продолжит свою работу как отдельное юридическое лицо по предоставлению этих услуг нашим клиентам и таким образом будет центром компетенций «Ростелекома». По биометрии, возможно, тоже появится отдельная компания, возможно туда войдут крупнейшие российские банки.

Мы искусственно ничего разделять не хотим, но вот эти новые треки, весьма вероятно, что они будут реализовываться через отдельные компании. Мы считаем, что стоимость бизнеса в этих новых направлениях может стать выше, чем в традиционных для телекома направлениях, для нас это важно с точки зрения капитализации холдинга. Мы здесь будем очень гибкими.

- «Ростелеком» уже построил подводную волоконно-оптическую линию связи (ПВОЛС) в акватории Охотского моря по маршруту Сахалин-Магадан-Камчатка. На очереди строительство ПВОЛС по маршруту Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Курильск – Крабозаводское. Стоит ли ждать продолжения, например, подведения ВОЛС на Чукотку?

- Проект с Чукоткой реализуем только при участии государства. В рамках программы цифровой экономики, я думаю, это может быть сделано. Свои оценки этого проекта мы правительству уже давали (ранее называлась цифра в более 10 млрд рублей, - Прим. авт.).

Если говорить про проект на Курилах, то мы предполагаем, что в декабре 2018 года качественный и современный интернет появится во всех населенных пунктах островов.

Кстати, спутниковый интернет (представлен на Чукотке – Прим. авт.) уже не настолько дорог, как было раньше. У нас есть дочерняя структура, которая такими проектами занимается. И все больше частных лиц становятся пользователями спутникового канала. На мой взгляд, отдаленные территории ближайшие пять лет точно будут работать через спутник.

- Как на практике реализуется программа подключения медицинских учреждений к высокоскоростному интернету?

- Занимаясь подключением медицинских учреждений к интернету по поручению правительства, в прошлом году мы подключили более 3 тысяч медицинских учреждений по стране, в этом - еще около 5 тысяч. Мы выступаем за создание единой среды. Она необходима не только для того, чтобы соблюдать интересы государства, но и, в первую очередь, для того, чтобы эта система работала в интересах каждого из нас.

Конечно, мы говорим: давайте везде поставим единый продукт, у нас накоплен опыт, мы понимаем минимальный набор, который требуется для внедрения. Можно будет собирать общую информацию. А самое главное, это позволит сделать единый национальный реестр, для того, чтобы человек был гибким в своих отношениях с системой здравоохранения. Сегодня россияне представлены в самых разных базах: есть базы Федеральной налоговой службы, базы МВД, Пенсионного фонда, социального страхования. И государство должно определиться, что является определяющим: ИНН, номер паспорта, СНИЛС и т.д. Поэтому государственная политика в этом отношении требует соответствующих решений. Но управление правами на использование персональных данных – задача, которая в течение ближайших пяти лет в России может быть решена. У нас, как у национального оператора, есть понимание, как это можно сделать.

- Насколько верна информация, что «Ростелеком» может стать сервис-провайдером для сельского хозяйства?

- Сельское хозяйство – это та отрасль, которая незаметно для всех в России вдруг стала лидером экономики. И это связано с тем, что сама модель сельского хозяйства очень сильно отличается от мировой. Мы пошли по пути создания глобальных компаний, хорошо капитализированных, с большими земельными наделами, с высокотехнологичной обработкой земли, и это создает хорошие предпосылки для совершенствования бизнес-процессов с использованием различных цифровых технологий. Сегодня многие компаний этим активно занимаются, потому что конкурируют не только внутри страны, но и работают на глобальных рынках. Они ищут возможности для снижения издержек, повышения урожайности и т.д.

Мы с целым рядом крупнейших российских компаний уже работаем, и они, как раз, являются драйверами, понимая природу бизнеса, и какие технологии нужны. На Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение с холдингом «Русагро». С ними мы отрабатываем целый ряд технологий в растениеводстве. Например, мы создаем так называемое «цифровое место агронома», куда должна стекаться информация из самых разных источников – из космоса, с дронов и т.д. Все вместе это агрегируется, обрабатывается, с использованием искусственного интеллекта, чтобы агроном мог принять действительно верное решение. Те времена, когда агроном садился на «УАЗик» и ездил по полям, прошли. Практика показывает, что цифровые технологии значительно повышают эффективность отрасли.

Досье "Золотого Рога": Совет директоров ПАО «Ростелеком» назначил президентом компании с 4 марта 2017 года Михаила ОСЕЕВСКОГО с 5-летним сроком полномочий. Он сменил на этом посту Сергея КАЛУГИНА, который руководил компанией с марта 2013 года. Осеевский Михаил Эдуардович родился 30 ноября 1960 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). В 1983 году окончил Ленинградский политехнический институт имени М.И. Калинина по специальности «инженерная электрофизика». Имеет успешный опыт работы на ответственных постах в крупных государственных и бизнес-структурах. В 1986-1993 годах работал в НИИ электрофизической аппаратуры имени Д.В. Ефремова (НИИЭФА). С 1993 по 1999 год - заместитель управляющего, а затем управляющий ЗАО «Санкт-Петербургская валютная биржа». С 1999 года - заместитель председателя правления, с 2001 года - первый заместитель председателя правления ОАО «Промышленно-строительный банк» (СПб). В 2003-2011 годах работал в правительстве Санкт-Петербурга на посту вице-губернатора, возглавлял администрацию губернатора города. 2011-2012 годы - заместитель министра экономического развития РФ. С июля 2012 года по март 2017 года - заместитель президента - председателя правления Банка ВТБ.

На фото: Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский видит приоритеты компании, в том числе, в проникновении в новые сегменты.



Фото ПАО «Ростелеком».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.