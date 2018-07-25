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Рыбаки включили сирены

25 Июля 2018, 11:40 | Приморье

Дальневосточники привлекают внимание к проблеме пересмотра исторического принципа и возврата к аукционам

 

Рыбаки Дальневосточного и Северного бассейнов провели акцию протеста против предложений об аукционах по продаже квот. 12 июля рыболовецкие суда России в море и в портах на пять минут включили звуковые сигналы.

Таким образом экипажи рыболовных судов выразили несогласие с рассматриваемыми в правительстве предложениями, нарушающими исторический принцип распределения долей квот. Выступили рыбаки и против исключения представителей отрасли из этого обсуждения.

«Когда кулуарно принимаются решения о том, что 50% квот сначала краба, а потом, видимо, и других биоресурсов, надо выставить на аукцион, рыбаки закономерно спрашивают, означает ли это, что мы будем вынуждены 50% плавсостава уволить? И я не знаю, что им отвечать, – так прокомментировал ситуацию исполнительный директор Архангельского тралового флота. – Это выражение позиции плавсостава, рыбаков, людей, которые каждый день трудятся на этом промысле. Они надеются, что, может быть, так их услышат».

К акции протеста в портах Мурманска, Архангельска и в Баренцевом море присоединились не только краболовы, но и экипажи других компаний океанического и прибрежного рыболовства с Тихого океана. Ведь кто даст гарантии, что вслед за крабом на торги не последуют и другие валютоемкие виды. На таком варианте, в частности, настаивает Федеральная антимонопольная служба.

«Ни у кого нет сомнений, что крабом это не закончится. Никто не сомневается, что это начало большого передела. Причем, это не забота о благе государства, просто наш бизнес кому-то понравился», – говорят рыбаки Дальневосточного бассейна. Они поддержали инициативу экипажей Севера России. Правда, в море. Сейчас идет путина, и почти весь флот находится в море.

По словам президента Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александра ДУПЛЯКОВА, в звуковом протесте приняли участие порядка 40 судов. Причем с готовностью откликнулись не только члены ассоциации, но и другие предприятия, которые разделяют тревогу и озабоченность происходящим.

«Акция призвана в очередной раз привлечь внимание к проблеме пересмотра исторического принципа и возврата к аукционам. По-другому нас не хотят слышать, не воспринимают наши доводы, все решают в закрытом режиме», – заявил Деловой газете «Золотой Рог» Александр Дупляков.

А ведь дальневосточные рыбаки, в том числе и краболовы, только начали закладывать новые суда для промысла, причем на российских верфях. Один траулер обходится минимум в $60 млн, да и строится два года. Окупить его порой не удается и за 12 лет.

Спровоцировала акцию рыбаков ФАС, которая направила в правительство доклад о состоянии конкуренции за 2018 год. Один из разделов был посвящен рыболовству и аквакультуре. В частности, федеральная служба предлагает на законодательном уровне изменить порядок заключения договоров о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов. По мнению ведомства, для этого надо ввести механизм «выделения по заданным критериям и на регулярной основе (раз в 3-5 лет) части квот, из ранее распределенного по «историческому принципу» объема квот, который должен будет предоставляться путем проведения аукциона в электронной форме».  Также ФАС заявила о необходимости ограничить участие в торгах лиц (группы лиц), у которых суммарный размер долей квоты превышает 35% от общего размера квоты.

На фото: Рыбодобывающую отрасль штормит все сильнее.

Фото из архива.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: аукционы  рыбная отрасль 



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