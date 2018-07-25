Валдайский клуб обсудит движение России на Восток в рамках ВЭФ-2018

Участники Валдайского клуба обсудят перспективы развития отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и роль российского Дальнего Востока в этом процессе на IV Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября.

Ожидается, что в рамках деловой программы Форума пройдет сессия Валдайского клуба на тему «Новая геополитика и политическая экономия Азии: возможности для России», посвященная многостороннему сотрудничеству в АТР. Участники дискуссии обсудят глобальное экономическое и политическое сотрудничество России и Евразии. В ней примет участие председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного Клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, а также российские и зарубежные политики, дипломаты, ученые и политологи.

Кроме того, в рамках ВЭФ-2018 состоятся теледебаты Клуба «Валдай» на телеканале «Россия 24», в ходе которых пройдет презентация ежегодного доклада Клуба «К Великому океану – 6: идеология поворота на Восток». Впервые этот формат был использован на Восточном экономическом форуме в 2017 году.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru