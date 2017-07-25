Приморский бор идет в Азии на ура

Химкомбинат «Бор», а затем и созданный на его базе «Дальнегорский ГОК» 90% своей продукции отгружают на экспорт

В деле об очередном банкротстве приморского химкомбината «Бор», на базе которого уже создано успешно работающее ООО «Дальнегорский ГОК», точку ставить еще рано: как стало известно Деловой газете «Золотой Рог» Арбитражный суд Приморского края продлил конкурсное производство в отношении АО «Горно-химическая компания «Бор» (ГХК «Бор») до ноября 2017 года. На деле же новым собственником активов химкомбината выступает зарегистрированное в Москве ЗАО «ФинИнвест». То самое, что подало иск о банкротстве ГХК «Бор».

Нынешний конкурсный управляющий Андрей БЕРСЕНЕВ уже сумел признать недействительными ряд сделок ПАО «ГТЛК» с АО «ГХК «Бор» по договору лизинга, в результате чего была восстановлена задолженность ПАО «ГТЛК» перед АО «ГХК «Бор» на сумму 250,230 млн рублей, а «ГХК Бор», в свою очередь, вновь должна ГТЛК 453,6 млн рублей. Кроме того, налоговой удалось восстановить задолженность «Бора» по НДС к возмещению в сумме 12,676 млн рублей. Но это текущие «разборки», вряд ли серьезно влияющие на процессы, происходящие на химкомбинате.

Досье "Золотого Рога": ГХК «Бор» эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России и является единственным в стране производителем высококачественной продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов. Компания занимает третье место в мире по производству боропродукции. Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года ввел процедуру наблюдения в отношении ГХК «Бор» по иску ООО «Трейдцентр» в связи с непогашенной задолженностью, а в ноябре - признал несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство. В 2011-2014 годах комбинат входил в состав частной холдинговой компании O1 Group, основанной Борисом МИНЦЕМ и осуществляющей инвестиции в различные сферы экономики.

Закольцованные собственники

В настоящее время основным владельцем АО «ГХК «Бор» является Виталий ПАШЕНЦЕВ, владеющий 67,5% акций через ООО «Селена». Еще 25% и 7,5% принадлежат соответственно кипрским офшорам Setilius Development Limited и Nordan Limited.

АО «ГХК «Бор» (читай: «ЗАО «ФинИнвест») на данный момент является основным владельцем ООО «Дальнегорский ГОК». «Бору» принадлежит 51% долей ГОКа, оставшиеся 49% зарегистрированы на московское ООО «Радамант», единственным учредителем которого выступает зарегистрированная на Кипре акционерная компания с ограниченной ответственностью «Эмилтрадо Венчерс Лтд».

Пикантность ситуации в том, что гендиректором ООО «Радамант» является Иван ПАЛЬОК, он же руководитель ООО «Кристель», которое ранее выполняло функции управляющей компании АО «ГХК «Бор». А учредителем ООО «Кристель» является Виталий Пашенцев. Как видим, вокруг «Бора» оказались все те же лица.

Сложные времена остались позади

«У нового собственника серьезные планы по развитию предприятия. Слухи о том, что актив будет продан или законсервирован, не имеют под собой никакой почвы, - отмечал ранее в интервью Деловой газете «Золотой Рог» первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ. - Проблема в том, что последние несколько лет на фоне нестабильной конъюнктуры на мировом рынке отрицательный баланс «Бора» приходилось закрывать вливаниями со стороны собственных оборотных средств акционера. И он, надо признать, это делал. Сейчас самые сложные времена, хочется верить, позади. Конъюнктура уже более благоприятная. В настоящее время «Дальнегорский ГОК» работает по полному производственному циклу. Но для того, чтобы предприятию жить дальше, необходимо реализовывать планы развития. Такие планы у собственника есть, и они обсуждаются с трудовым коллективом и властями».

Одним из перспективных направлений «Дальнегорского ГОКа» считается создание производства по выпуску синтетического диоксида кремния, так называемая белой сажи. Ее используют в химической промышленности для производства стекла и стали, в цветной металлургии и нефтяной промышленности для производства эмалей и красок, а также автомобильных шин. На ГОКе уже больше года ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по этому направлению. Создан опытно-промышленный участок, сырьем для которого являются отходы («хвосты») от производства борной кислоты. С образцами продукта уже ознакомились потребители и эксперты Научно-исследовательского института шинной промышленности (НИИШП) министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности в Москве.

Среди прочих вариантов развития «Дальнегорского ГОКа» руководство рассматривает возможность диверсификации и создания на базе предприятия производства по обогащению различных видов полиметаллических руд, добываемых в Приморье. На первом этапе проекта планируется сделать акцент на руды, содержащие золото и серебро. Однако на данный момент проект не вышел дальше стадии обсуждения и оценки.

Есть с кем тягаться

Отметим, что основными мировыми производителями боропродуктов (а значит, и конкурентами «Дальнегорского ГОКа») выступают Eti Maden (Турция), Rio Tinto Borax (США) и QuiBorax (Чили). Вместе с приморским химкомбинатом они производят около 60% всех выпускаемых в мире боропродуктов. Прим этом Eti Maden и Rio Tinto Borax обеспечивают 71% мирового спроса на оксиды бора.

Борные соединения используются для производства стекловолокна, боропластиков, синтетических моющих средств, стройматериалов, стекла, искусственного хрусталя, керамики. Без них невозможно благополучное существование цветной и черной металлургии, машино- и приборостроения, электронной, медицинской, электротехнической, авиационной промышленности.

Бор нужен для обороны страны и обеспечения безопасности использования атомной энергии. Такие его соединения, как бор аморфный и кристаллический, полиборит магния, а также нитрит бора применяются в производстве танковой брони и как средство защиты от нейтронного излучения, используются в космической, лазерной и военной технике.

В последние годы Азия, являющаяся крупнейшим по потреблению продуктов бора регионом мира, продолжает увеличивать долю потребления. В текущих условиях одним из ключевых факторов становится близость производителей к рынкам азиатских стран. «Дальнегорский ГОК» находится в непосредственной близости от Японии, Китая, Южной Кореи, а значит, имеет серьезное конкурентное преимущество по затратам на логистику.

Рост потребления борной кислоты в Азии обусловлен в первую очередь бурным развитием такой сферы применения, как производство продукции высоких технологий (печатное плато TFT LCD и PDP мониторов/телевизоров и проч.).

При этом необходимо учитывать, что для производства указанной продукции требуется борная кислота только самого высокого качества. Этим требованиям на сегодняшний день в полной мере отвечает продукция только двух производителей - RIO Tinto Borax и «Дальнегорского ГОКа», то есть, делая ставку именно на этих потребителей, при конкурентной цене борная кислота ГХК «Бор» будет иметь гарантированный сбыт на долгие годы (учитывая также технологические сложности смены поставщика указанными потребителями).

Продукции достаточно – сложности с вывозом

Гендиректор ООО «Дальнегорский ГОК» Дмитрий РАЧКОВ на недавней встрече с губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ заявил, что комбинат в 2017 году планирует увеличить выпуск боропродукции по сравнению с 2016 годом на 11%, до 75 тыс. тонн.

«В июне мы произвели продукцию на более чем 160,5 млн рублей. За весь прошлый год объем производства борной кислоты, бората кальция и борного ангидрида составил более 2 млрд рублей. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в этом году планируем выпустить 75 тыс. тонн боропродукции, что на 11% больше, чем в прошлом», - сказал глава «Дальнегорского ГОКа».

В июне предприятие выпустило около 6 тыс. тонн 100%-ной борной кислоты (основная продукция комбината).

В последние годы ГХК «Бор», а затем и созданный на его базе «Дальнегорский ГОК», 90% своей продукции отгружают на экспорт, однако, как сообщалось, из-за сложностей процедур при отгрузке продукции на экспорт через морской терминал Рудная Пристань в порту Ольга предприятие вынуждено снижать мощности.

Оформление по действующим правилам формирует дополнительные транспортные издержки: перед погрузкой суда проходят таможенное оформление в пункте пропуска морского порта Ольга, затем идут для погрузки в морской терминал Рудная Пристань и повторно возвращаются в морпорт Ольга для оформления в действующем пункте пропуска.

В качестве основного варианта решения этой проблемы рассматривается реконструкция морского грузового пункта пропуска Ольга за счет изменения его пределов и установления дополнительного участка пункта пропуска на терминале Рудная Пристань.

Ранее главный управляющий отдела минеральных ресурсов японской Marubeni Corporation Мано РЁИТИ отмечал, что с решением вопроса о реконструкции порта Ольга для ГОКа станет возможной закупка серной кислоты, необходимой для производства борной кислоты, не с севера России (Норильск), а из Японии, что позволит сэкономить на транспортировке.

Отметим, что Приморский край в 2017 году направит 250 млн рублей субсидий на поддержку горно-металлургических предприятий. Финансовая поддержка предусмотрена в рамках краевого закона «О промышленной политике», который был принят в начале 2016 года. Закон предусматривает оказание финансовой помощи промышленным предприятиям в виде субсидий из краевого бюджета. Также предполагаются поддержка в научно-технической, инновационной, внешнеэкономической деятельности, развитии кадрового потенциала предприятия, информационно-консультационное содействие.

В настоящее время крупнейшими горно-металлургическими предприятиями Приморья являются АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» (Дальнегорск, один из крупнейших производителей свинцового концентрата в России) и ООО «Дальнегорский ГОК» (Дальнегорск, эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России).

Досье "Золотого Рога": Первый раз внешнее управление на приморском химкомбинате было введено в 2000 году по заявлению ОАО «Энергомашкорпорация». В 2003 году внешнее управление было введено уже по заявлению инвестиционной компании «Альянс-Капитал», которая ранее перехватила активы «Бора». В результате в 2005 году ОАО «Бор» было ликвидировано, а на его базе создано ЗАО «Горно-химическая компания «Бор», ныне АО. В конце 2014 года АО «ГХК «Бор» лишилось основной части имущества на 398,750 млн рублей, в том числе галерей и корпусов обогатительной фабрики. Новым собственником активов выступает ЗАО «ФинИнвест». В настоящее время долг «Бора» перед московской компанией превышает 3,776 млрд рублей. Еще на 3,435 млрд рублей претендует ЗАО «Астера», на 3,514 млрд рублей – кипрская Poncirus Holdings Ltd. Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами на начало 1 октября 2015 года составляла 1,024 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток