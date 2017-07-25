"Дальморепродукт" избавляется от краба

Новой «дочке» переданы права на добычу ценного продукта

ПАО «Холдинговая компания «Дальморепродукт», созданное на обломках одного из старейших рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий России, теряет один актив за другим. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», вслед за минтаевым бизнесом из «Дальморепродукта» выделено не менее ценное направление – крабовое. Собственником новой компании АО «Краб ДМП» пока остается «Дальморепродукт», но в дальнейшем на привлекательный актив наверняка найдется (если уже не найден) покупатель с тугим кошельком.

При этом еще год назад во Владивостоке было зарегистрировано ООО «ДМП Краб», единственным учредителем которого является известный в Приморье рыбопромышленник Дмитрий ДРЕМЛЮГА, а гендиректором – Алена ДРЕМЛЮГА, за которой также числятся 99,99% долей ООО «Зарубинская база флота» и 2% долей ООО «Краб Марин».

На годовом собрании акционеров ПАО «ХК «Дальморепродукт» акционеры приняли решение реорганизовать компанию в форме выделения из нее АО «Краб ДМП». Согласно утвержденному разделительному балансу, к новой компании переходит часть имущества, прав и обязанностей ПАО «ХК «ДМП», в том числе правопреемство по правам и обязательствам в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Речь идет о переходе прав на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права, закрепленные на основании договоров ПАО «ХК «ДМП» с Федеральным агентством по рыболовству в лице Приморского территориального управления Госкомрыболовства России.

В частности, АО «Краб ДМП» при реорганизации передаются права на краба камчатского в Западно-Камчатской подзоне в размере 0,326%. Поясним, что в 2016 году «Дальморепродукт» добыл 20,7 тонны краба.

В то же время ПАО «ХК «ДМП» сохраняет за собой права на минтай, треску и кальмар командорский.

Досье "Золотого Рога": «Дальморепродукт» - одно из старейших рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий: компания основана еще в 1930 году. «Дальморепродукт» занимался выловом крабов, трески, минтая, кальмара, китов, а также переработкой рыбы и производством консервов. В 2002 году Арбитражный суд Приморского края ввел на «Дальморепродукте» внешнее управление, которое затем неоднократно продлевалось. К моменту введения процедуры банкротства у ДМП было 82 судна, в том числе 8 плавбаз, 26 сейнеров-траулеров, 10 краболовных судов, 15 супертраулеров и др. 27 августа 2013 года производство по делу о несостоятельности «Дальморепродукта» было прекращено после заключения мирового соглашения между должником и кредиторами. Мировым соглашением предусмотрено, что кредиторы представляют ПАО рассрочку на 15 лет с ежегодным погашением денежных обязательств равными платежами. Общий размер требований всех кредиторов, подлежащих оплате в соответствии с условиями мирового соглашения, составляет 1 млрд 501,559 млн рублей.

«В целях выполнения своих обязательств перед кредиторами, акционерами, сотрудниками компании, их семьями компания ПАО «ХК «Дальморепродукт» в настоящее время и в будущем намерена более эффективно использовать выделяемые квоты на вылов биоресурсов, не снижать темпов роста выпуска рыбопродукции при сохранении ее качества и конкурентоспособности», - говорится в годовом отчете «Дальмопрепродукта». Забавное заявление, если учесть, что вслед за минтаевым «Дальморепродукт» проходит и крабовое «обрезание».

Что касается технических нюансов, то уставный капитал создаваемого АО «Краб ДМП» в размере 117,685 тыс. рублей будет сформирован за счет переоценки внеоборотных активов (добавочный капитал) ПАО «ХК «ДМП». Уставный капитал АО «Краб ДМП» будет разделен на 11 млн 768 тыс. 508 обыкновенных акций номиналом 1 копейка каждая.

Напомним, что акционеры ХК «Дальморепродукт» ранее одобрили реорганизацию компании в форме выделения АО «ДМП-РМ». Выделенному обществу («ДМП-РМ») при реорганизации в порядке правопреемства были переданы права на добычу минтая в Западно-Беринговоморской зоне, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской, Петропавловско-Командорской и Северо-Охотоморской подзонах. А также права на добычу сельди в Западно-Беринговоморской зоне и в Северо-Охотоморской подзоне. 72,77% долей АО «ДМП-РМ» в настоящий момент принадлежит сингапурской компании DVS-R Pte. Ltd, основным бенефициаром которой выступает Дмитрий Дремлюга.

Досье "Золотого Рога": Основным акционером ПАО «ХК «Дальморепродукт» на данный момент является ООО «Владконэк» (Владивосток), владеющее 72,67% акций. Ранее пакет принадлежал сингапурской компании DVS-R Pte. Ltd, основным бенефициаром которой был Дмитрий Дремлюга. В свою очередь, единственным учредителем ООО «Владконэк» выступала директор Алена Дремлюга. В феврале 2017 года г-жа Дремлюга продала 100% долей «Владконэк» директору ООО «Хасанрыба» Ирине ЖУКОВОЙ.

По состоянию на начало 2017 года собственный рыбопромысловый флот «Дальморепродукта» включает в себя одну плавбазу, два крупнотоннажных рыбопромысловых судна типа БМРТ, шесть среднетоннажных добывающих судов типа СТР пр. 503. Кроме того в составе флота работает БМРТ «Сивинд-1» по договору фрахтования на условиях бербоут-чартера.

В 2016 году ПАО «ХК «Дальморепродукт» совместно с компанией «ДМП-РМ» выловило 72,5 тыс. тонн, что на 5,5% ниже уровня 2015 года, за счет снижения вылова сайры в Южно-Курильском районе и отсутствия добычи сельди тихоокеанской в Западно-Камчатской подзоне. В общем объеме вылова рыбохозяйственных предприятий Приморья вылов двух компаний составил в 2016 году 8,7%. В то же время переработка рыбы сократилась сразу на 23,2% и составила 47,792 тыс. тонн. Из общего количества реализованной продукции в 2016 году на экспорт было поставлено 21,799 тыс. тонн на сумму 1,242 млрд рублей, на внутренний рынок – 17,086 тыс. тонн на сумму 1,456 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток