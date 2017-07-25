Туры в индивидуальной упаковке

В среднем индивидуальный тур по Приморью для одного или двух туристов обойдется в сумму около 8 тыс. рублей

Пристальное внимание туристических компаний Приморья сегодня направлено на въездные туристские потоки, однако такой продукт, как индивидуальный тур, в регионе пока что представлен мало: все-таки большим спросом у приезжих, среди которых подавляющее количество – туристы из Китая, пользуются групповые туры. Тем не менее, по мнению экспертов туристического рынка, покупательский запрос на индивидуальные туры сформировался в Приморье еще год назад. Особенно в таких продуктах нуждаются гости из Японии, Кореи, а также сами россияне.

По мнению туроператоров, основная сложность при формировании индивидуального тура сопряжена с высокой себестоимостью конечного продукта: к сожалению, состоятельные люди, которые могут позволить себе индивидуальный тур по Приморью, в больших количествах в регион не приезжают. Однако все же в Приморье уже есть компании, предоставляющие клиентам индивидуальные туры.

- Мы предлагаем индивидуальные туры как для русских, так и для иностранцев, - сообщил представитель турфирмы «Пять Звезд» Родион ПЛЕШИНЕЦ. - Но большей популярностью пользуются групповые экскурсии. Стоимость групповых туров ниже, и, как правило, такие туры сопровождаются новыми знакомствами, обменом опытом личных путешествий, общением.

Индивидуальные туры чаще всего востребованы у иностранцев и у гостей города с ограниченным временем на экскурсионные программы, отмечают в компании.

- Наиболее востребована четырехчасовая обзорная экскурсия по Владивостоку с двумя мостами, - добавил Родион Плешинец. - На ней в кратчайший промежуток времени можно максимально близко познакомиться с нашим городом. Также популярностью пользуются индивидуальные туры по краю для различных коллективов. Кто-то празднует юбилей, кто-то - выпускной. Любой тур можно просчитать индивидуально под конкретное количество людей. Это может быть как активный тур, такой как «гора Пидан», так и экскурсионный с отдыхом, например «Солнечная обсерватория + горячий бассейн». Еще часто индивидуально берут свободный часовой полет на воздушном шаре. Девушкам часто делают предложения руки и сердца на таких турах. Также свободный полет является одним из самых необычных сюрпризов, который можно подарить на день рождения или на свадьбу.

Нужна конкуренция

Чаще всего самое сложное в организации маршрута - это транспортная часть, добавили в турфирме.

- Многие приезжие туристы, не привыкшие к плохим дорогам, чувствуют некий дискомфорт от поездок, но такие ощущения практически всегда компенсируются замечательным отдыхом в том месте, куда они приезжают. На остров Петрова дорога занимает около 7 часов! Часть времени приходится ехать по грунтовым участкам. Но туристы, которые попадают на остров Петрова, как правило, обретают полное удовлетворение от данного маршрута. «Это того стоит, даже несмотря на дорогу!» - говорят они. Главная сложность в разработке и продвижении - это стоимость турпродукта. Дорогой транспорт, дорогое проживание. Когда складывается цена за общий пакет - получается дороговато. К сожалению, не каждый может позволить полноценный отдых, - заключил Родион Плешинец.

В среднем индивидуальный тур по Приморью для одного или двух туристов обойдется в сумму около 8 тыс. рублей. Кроме различных обзорных экскурсий по Владивостоку и острову Русскому одинокий турист, к примеру, за 20 360 рублей может слетать в трехдневный авиатур в Сихотэ-Алинский заповедник, за 21 тыс. рублей – на гору Пидан, за 27 тыс. рублей отправиться в джип-тур, включающий поездку по Шкотовскому плато к водопаду Горбатому, а также к хребту Большой Воробей и к винодельне. В город-порт Находка турист с помощью туркомпании может съездить за 9 тыс. рублей, при этом весь тур займет всего 12 часов. Дороже всего индивидуальному туристу обойдется 12-часовой тур в Морской заповедник и на остров Фуругельма – такое удовольствие стоит в разных компаниях около 70 тыс. рублей. Конечно же, турфирмы предлагают туристам морскую, а также речную или рыбалку на озере в Приморье: 4 часа обойдутся одному-двум туристам примерно в 14-20 тыс. рублей. Трехчасовая морская прогулка с обедом из морепродуктов будет стоить для индивидуального туриста около 14 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что Приморье обладает огромным потенциалом в развитии индивидуального туризма: краю действительно есть что предложить гостю, предпочитающему обособленный отдых, однако ценовая политика, к сожалению, пока что не позволяет привлекать большие потоки таких туристов. Кроме того, не велика и конкуренция в этом секторе, что, в свою очередь, не позволяет ценам снижаться.

Расчет на Японию и Корею

Одними из основных покупателей индивидуальных туров в Приморье могли бы стать гости из Японии, которые как раз и предпочитают индивидуальный отдых групповому. Однако, по словам экспертов, количество японских туристов, к сожалению, в Приморье пока что не растет. Во многом это связано с отсутствием на рынке Приморья активно продвигаемых индивидуальных предложений.

- Сегодня туристские потоки из Японии в Приморье падают, и этому есть целый ряд причин, в том числе и слабая маркетинговая политика региона на рынке Японии, - отметил генеральный директор ООО «ДВ Регион» Кирилл ПОТАПЕНКО. - В результате образ Владивостока у японцев до сих пор несколько негативный, что обусловлено, конечно же, историческими факторами. Кроме того, японцы почему-то считают, что Владивосток находится очень далеко на севере. Ну и, конечно же, на туристическом рынке Приморья очень мало предложений для индивидуальных туристов, которые позволяли бы гостю планировать путешествия уже на месте прибытия. Возможно, такие предложения у нас есть, но продвигаются они слабо.

С необходимостью расширять ассортимент индивидуальных предложений согласен и президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, а также член Общественного экспертного совета по развитию туризма в Приморье Роман ИВАНИЩЕВ.

- Сферу гостеприимства в Приморье, конечно же, необходимо всячески развивать, - отметил он. – В том числе это касается и увеличения количества предложений индивидуальных туров. В Приморье едет множество туристов – китайских, корейских, причем некоторые из них приезжают в регион самостоятельно, а не группами. Как раз- таки среди них и пользуются спросом индивидуальные, более дорогие туры. Мемориалы и магазины не единственное, что хочет посещать сегодня турист в Приморье. Возможно, так было только в самом начале, когда рубль сильно ослабился и китайцам стало выгодно покупать у нас. Сегодня же, чтобы сохранить потоки, важно предложить туристам локальный оригинальный продукт. Это может быть рыбалка, прокат велосипедов, проживание на ферме, сбор грибов и многое другое. Само собой, такие предложения в некоторых компаниях есть, но таких компаний, к сожалению, немного.

По данным департамента туризма Приморского края, в ходе реализации краевой целевой программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы общий туристский поток в регион в 2016 году составил более трех миллионов человек. Это на 45%, или на 1 млн гостей, больше, чем в 2015 году. Основной интерес к Приморскому краю проявляют россияне из других регионов страны: в Приморье в 2016 году приехало 2,5 млн россиян, что на 48% больше, чем в 2015 году. Из других стран в Приморье в аналогичный период въехало 570 тыс. туристов, из них 420 тыс. человек – гости из Китая.

На втором месте по количеству иностранных въездных туристов в Приморье находится Республика Корея, откуда в край в основном приезжают индивидуальные туристы: отсюда в 2016 году приехало около 46,5 тыс. гостей. Интерес к Приморью проявляют и граждане Северной Кореи: в 2016 году из КНДР в Приморье отдыхали 17,5 тыс. туристов, то есть на тысячу человек больше, чем в 2015 году.

На фото: Наслаждение красотами заповедных уголков Приморья в одиночку обойдется в кругленькую сумму.

Фото Яны МАЛЬЦЕВОЙ.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток