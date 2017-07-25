График капремонта не аксиома

Нередко собственники жилья, увидев, что в рамках 30-летней региональной программы капремонт в их доме запланирован только через 10-15 лет, выражают скепсис по поводу системы капитального ремонта как таковой. Однако рассчитанный на три десятилетия план вовсе не аксиома. Региональная программа ежегодно актуализируется: в перечень домов, в которых на ближайшие 30 лет запланирован капитальный ремонт, вносят новостройки, а дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, из списка, наоборот, исключают, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, что капитальный ремонт многоквартирных домов является отдельным мероприятием государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы. В Приморье с 2014 года работает рассчитанная на 30 лет краевая программа капремонта МКД, благодаря которой улучшились условия проживания уже почти в тысяче домов.

Как отмечают в Фонде капитального ремонта МКД в Приморском крае, краткосрочные планы региональной программы капремонта корректируются несколько раз в год – как правило, в сторону увеличения количества домов, подлежащих капитальному ремонту в текущем году. Есть и обратные примеры: дома, изначально включенные в 30-летнюю программу, впоследствии были признаны аварийными и подлежащими сносу. Изменения касаются и переноса отдельных видов работ по капремонту на более ранние сроки. Сегодня в Приморье первоочередное внимание уделяется капремонту крыш и замене лифтов. Логика проста: без надежной, не протекающей крыши деньги на ремонт внутридомовых систем могут быть потрачены впустую, а от наличия исправного лифта зависит не только комфорт, но и возможность выйти на улицу для маломобильных граждан или родителей с детскими колясками.

Очередность проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из таких критериев, как год постройки МКД и год проведения последнего капремонта, физический износ общего имущества, состояние лифтов и другие факторы. В то же время в соответствии со ст. 189 Жилищного кодекса РФ собственники в любое время могут принять решение о проведении работ по капитальному ремонту в своем доме раньше сроков, установленных региональной программой. Механизм корректировки краткосрочного плана остается прежним: жильцы должны потребовать от своей управляющей компании проведения акта осмотра дома, который зафиксирует степень изношенности конструктивных элементов. С этим документом необходимо обращаться в органы местного самоуправления, чтобы те, в свою очередь, обращались с соответствующим предложением в департамент градостроительства Приморского края для его утверждения.

Поскольку капитальный ремонт будет проводиться раньше определенного региональной программой срока, встает вопрос о необходимости дополнительного финансирования. Идеальная ситуация – если средств «общего котла», куда платят взносы жильцы подавляющего числа МКД в Приморье, хватит для проведения капремонта не только в тех домах, что планировались изначально, но и в дополнительно выявленных. В противном случае будет необходимо привлекать дополнительное финансирование.

Если МКД формирует капитал будущего капремонта на отдельном спецсчете, а не платит в «общий котел», то собственники могут приблизить капремонт, приняв на общем собрании решение об увеличении взноса на определенный период либо о привлечении кредитных средств. Небольшой нюанс: собственники жилья в МКД, который не платит в «общий котел», обязаны организовать капремонт не позднее сроков, определенных региональной программой. Если собственники не успеют это сделать, их дом автоматически перейдет в «общий котел».

Добавим, что рассчитанная на 30 лет программа капремонта МКД в Приморье, а также краткосрочные планы ее реализации находятся в открытом доступе на официальном сайте регионального оператора – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края.

Досье "Золотого Рога": В соответствии с постановлением администрации Приморского края от 29.05.2014 года № 208 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Приморского края» проводится оценка технического состояния в отношении каждого вида конструктивного элемента многоквартирного дома с оформлением актов осмотра. Акты осмотра предоставляются уполномоченным лицом, осуществляющим управление домом, в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположен обследуемый дом, в срок до 1 июля года, предшествующего планируемому году проведения капитального ремонта.

В течение 50 дней после обобщения результатов осмотра МКД орган местного самоуправления направляет копию реестра актов осмотра МКД, содержащего данные по проведенному осмотру, и предложения по актуализации региональной программы капитального ремонта (переносу срока проведения капитального ремонта или изменению вида капитального ремонта) региональному оператору. Региональный оператор на основании данных и предложений, представленных органами МСУ, формирует сводную информацию о техническом состоянии домов, расположенных на территории Приморского края, и направляет на утверждение в уполномоченный орган исполнительной власти региона.

На фото: На данный момент первоочередное внимание уделяется капремонту

крыш, а не стен. Фото Александра САЛКОВА.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток