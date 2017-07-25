Без ностальгии по бараку

Около шести тысяч приморцев уже попрощались с аварийным жильем

В рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы» реализуется подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае». Благодаря ей к лету 2017 года новые квартиры взамен аварийного жилья получили более 5,7 тыс. приморцев, или 75% всех граждан, подлежащих переселению. Для того, чтобы уложиться в отведенный программой срок – до 31 декабря, муниципалитеты выбирают разные пути. Где-то строят жилье «с нуля», а где-то выкупают для переселяемых граждан квартиры в строящихся домах или на вторичном рынке, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

За прошедший месяц краевая программа расселения аварийного жилфонда заметно продвинулась за счет сдачи новых домов в поселке Смоляниново Шкотовского района, а также в Уссурийском городском округе. В Смоляниново 40 семей получили ключи от новых квартир в середине июня. Новый дом по улице Маяковского, 12а стал уже вторым построенным в поселке в рамках программы. А в Уссурийском городском округе администрация для ускорения темпов реализации программы приобрела 100 из 150 квартир в строящемся доме незадолго до его сдачи. На приобретение жилых помещений направлено более 180 млн рублей. В качестве срока переезда граждан - участников программы в новострой в Новоникольском проезде, 4, определен конец лета – начало осени. Около дома есть все необходимое для комфортной жизни: детская и спортивная площадки, просторная автопарковка. В квартирах выполнен косметический ремонт с применением качественных стройматериалов.

По информации департамента градостроительства Приморского края, работа над расселением аварийного жилфонда полностью завершена уже в 21 муниципальном образовании края. Еще девять муниципалитетов должны справиться с поставленной задачей к концу 2017 года. Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в ходе недавнего совещания поручил главам этих территорий внимательно следить за реализацией программы и принимать все необходимые меры для того, чтобы все мероприятия были завершены в срок.

Досье "Золотого Рога": В настоящее время девять муниципалитетов: Артем, Владивосток, Лесозаводск, Находка, Уссурийск, Кавалеровское, Посьетское, Смоляниновское и Хасанское городские поселения – работают над четвертым, завершающим, этапом программы переселения из аварийного жилья. До конца 2017 года осталось расселить еще 2019 человек из 907 аварийных жилых помещений. Для этих целей в Приморье строится 15 новых домов.

Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», в ряде муниципалитетов Приморья реализация программы расселения аварийного жилья затормозилась из-за нерасторопности, а подчас и нарушений со стороны курирующих чиновников и подрядчиков, ответственных за проведение работ. Теперь для того, чтобы успеть обеспечить участников программы новым жильем, работа в отстающих муниципалитетах ведется по нескольким направлениям: достройка новых домов, предоставление гражданам выкупной стоимости жилья и приобретение квартир на вторичном рынке.

По информации прокуратуры Приморского края, уголовные дела по факту мошеннических действий со стороны неустановленных лиц организации-подрядчика при строительстве домов по программе переселения возбуждены в Лесозаводске и Надеждинском районе. Мошеннической следователи считают схему проведения электронного аукциона на приобретение жилых помещений на вторичном рынке в Дальнегорске. В Находке, по версии следствия, подрядчик похитил часть средств, предназначенных для строительства многоквартирных домов, – фигурант сегодня находится в федеральном розыске. Четыре дома на 161 квартиру планировалось заселить до конца 2015 года, однако подрядчик сорвал сроки сдачи, вывез с площадки строительные материалы и потребовал значительного увеличения цены контракта, хотя застройщику уже было перечислено 77% стоимости договора.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский неоднократно подчеркивал, что региональные власти занимают жесткую позицию по отношению к недобросовестным подрядчикам, и призвал правоохранительные органы усилить контроль над реализацией программы, чтобы обеспечить своевременное переселение граждан. По мнению главы региона, если подрядчик не исполняет своих обязательств, необходимо расторгать контракты и решать вопрос в альтернативном ключе.

«Я предупреждал, что недобросовестных застройщиков ждут прокурорские проверки и судебные разбирательства, им в любом случае не удастся избежать ответственности. На таких подрядчиков нужно заводить уголовные дела. Но это не снимает ответственности с глав муниципалитетов, находите оптимальные механизмы решения проблем. Я не допущу срыва исполнения поручения президента и буду контролировать лично, как ведутся работы. Предупреждаю каждого: реализация программы должна быть завершена до конца 2017 года», – заявил Владимир Миклушевский.

Напомним, на прошедшем в мае этого года совместном заседании Госсовета РФ и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России президент Владимир ПУТИН дал поручение сделать программу расселения аварийного жилого фонда постоянной с 2019 года.

На переходный период глава государства предложил продлить работу Фонда ЖКХ. Также президент поручил поощрить субъекты, своевременно завершившие переселение граждан из аварийного жилищного фонда, и представить предложения о мерах персональной ответственности к руководителям регионов, не выполнивших программу в срок.

Александр САЛКОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток