Батареи бьют без промаха

Среди тысяч видов различных батареек и аккумуляторов, пожалуй, нет таких, которые бы производились без таких опасных для людей и природы в целом элементов, как ртуть, кадмий, магний, свинец, олово, никель, цинк…

Среди бытовых отходов, которые завершают свой жизненный цикл, на полигонах ТБО и спецзаводах, к сожалению, встречаются особо опасные, которые требуется заранее изымать и отправлять на специализированную утилизацию, чтобы предупредить огромный вред, причиняемый ими природе и человеку.

Эта задача сегодня решается в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы. К таким опасным отходам, в частности, относятся и компактные элементы питания - батарейки и аккумуляторы различных типов и разные по микроэлементному составу.

Тихие убийцы

Компактные элементы питания, на которых сегодня работает множество видов бытовой техники, не используются в очень редкой семье. По статистике, одновременно на обычную российскую семью в среднем их приходится по 18-25 штук, или примерно 7 на человека. Они настолько нам привычны, что опасность, которую они представляют при определенных условиях, воспринимается как-то иллюзорно. А малыш, который тянет в рот уже ненужную использованную батарейку, вообще не в состоянии осознавать, какой опасности он подвергает свое будущее.

Вред определяется тем, что среди тысяч видов различных батареек и аккумуляторов от различных производителей, пожалуй, нет таких, которые бы производились без таких опасных элементов, как ртуть, кадмий, магний, свинец, олово, никель, цинк. Первые два из них несут особо повышенный риск по онкологии.

В агентстве по охране окружающей среды США в итоге исследований пришли к выводу, что свыше 50% токсичных выбросов американских бытовых отходов приходится исключительно на долю использованных батареек и аккумуляторов, составляющих абсолютно незначительные доли в общем объеме этих отходов.

Генеральный директор ООО «ПримТехнополис» Иван СКОГОРЕВ считает, что, собрав в прошлом году в рамках экопроекта «Утилизируй правильно» для специальной утилизации около 200 килограммов батареек, владивостокцы условно избавились от полукилограмма чистого яда. При прямом попадании в организм этого было бы достаточно, чтобы уничтожить около 12 500 человек или нанести урон лесу на территории около 100 га. Однако по меньшей мере в сто раз больше яда исключительно только за прошлый год ушло в окружающую среду и теперь медленно, но верно наносит вред экологии.

Считается, что выброшенная в природу одна пальчиковая батарейка наносит загрязнение 15-20 кв. метрам почвы или 400 литрам воды.

Если учесть, что ежегодно приморцы приобретают тонны новых батареек, то надо считать, что одновременно тонны использованных не отправляются на переработку, которая должна сделать эти отходы безвредными.

Эти батарейки попадают в окружающую среду и оказывают на нее вредное воздействие. Предполагается, что этот вред проистекает в течение по крайней мере сотни лет. То есть даже давно выпущенные батарейки первого поколения все еще не «переварены» в природной мастерской и опасны. А территории, где они накопились ввиду отсутствия их сбора и переработки, представляют особо высокую для жизни угрозу. Несмотря на все охранные меры, через фильтрацию зараженной воды, загрязнение воздуха во время сгорания мусора и т.д. вредные вещества попадают в пищевые цепочки и на наш стол. В итоге - болезни, сокращение жизни, мучительная смерть.

Даже в продвинутой по части раздельного сбора особо опасных отходов и их переработки Европе доля утилизации батареек в настоящее время составляет около 55%. Их нейтрализуют два спецзавода, обслуживающих всю территорию Евросоюза. Что же касается России и в частности Приморья, то они только в начале пути решения этой проблемы. При этом Владивосток в рамках экопрограммы «Утилизируй правильно» нарабатывает сегодня «пионерный» для страны опыт в этом деле. К нему подключился Артем, собирается начать работать с батарейками Уссурийск.

Нет системы

Иван Скогорев отмечает, что его компания «ПримТехнополис» изначально около пяти лет назад приняла участие в разработке и продвижении программы «Утилизируй правильно», поддерживаемой администрациями Владивостока, Приморья и иными государственными органами. При этом была выработана эффективная технология, позволяющая изымать у населения использованные элементы питания и утилизировать их. Однако ее использование находится, по сути, в самом начале пути. Сейчас по городу имеется 40 установленных специальных экомодулей для сбора одновременно и отслуживших батареек, и ртутьсодержащих ламп.

Если учесть, что во Владивостоке насчитывается порядка 4 000 зданий, то территориально сбором батареек охвачен 1% жилой застройки, возможно немного больше. Однако охват людей, их сознания, возможно, остается на уровне всего лишь 0,02%. Сегодня трудно сказать, сколько людей твердо держат в голове, что батарейку надо выбросить именно в экомодуль, а не куда придется.

То есть, мало того что экомодуль по сбору отходов есть, важно и то, чтобы у людей закрепилась культура - сбрасывать батарейки не в контейнер или мусоропровод, а в отведенную для этого емкость.

Что ценно, у людей есть и сохраняется представление, что батарейки нельзя выбрасывать вместе с другими отходами. Об этом, в частности, им постоянно напоминает перечеркнутый контейнер на элементе питания. Многие не выкидывают, годами копят, чтобы куда-то сдать. Но однажды эти батарейки попадают под горячую руку во время генеральной уборки и летят вместе с другим мусором в ведро или пакет, а затем отправляются по проторенному пути всех иных городских отходов - на спецзаводы и полигоны ТБО, куда попадать не должны.

- Вчера был в одном магазине, - говорит Иван Анатольевич. - Стоит пятилитровая банка, в которую каждый может бросить использованные элементы питания. Приятен такой благородный порыв работников. Но, что делать с батарейками дальше, как выяснилось, инициаторы этого сбора не знают. Может быть, обратятся к нам. Но, опять же, это организовано не в каждом магазине! А нужна система. Она есть и продвигается нами.

- Мы решили создать во Владивостоке возможности для сбора этих отходов, - продолжает он. - Когда это есть, можно надеяться, что появится уже и желание самих жителей пользоваться этой системой. Мы прорабатывали варианты, как это должно работать. Над модулем немало думали конструкторы. Мы опрашивали, как люди хотели бы видеть систему. Экспериментировали. Помимо экомодулей устанавливали большие информационные стенды. В итоге пришли к выводу, что контейнер должен быть средних размеров и стоять буквально в каждом подъезде. Тогда это будет наиболее эффективно. Модуль в чужом дворе или объявления в офисах, что батарейки можно «принести туда», - это сегодня не работает. В таком случае люди продолжают выбрасывать батарейки по-прежнему.

«Управляйки» - ноль внимания

Компания наладила производство экомодулей и предлагает их сегодня вместе с установкой и даже обслуживанием УК и ТСЖ, которые сегодня в меру своих полномочий должны разделять бытовые отходы по ответственному им жилому фонду и организовывать их вывоз. То, что элементы питания должны собираться отдельно от твердых бытовых отходов, уже определено экопроектом. Не допускается нарушения их корпусов и загрязнение другими отходами.

Но УК к модулям большого интереса не проявили. При том, что они предлагаются сейчас по 18 700 рублей, практически по себестоимости. Аналоги на западе страны продаются в 2-3 раза дороже. Руководитель «ПримТехнополиса» полагает, что здесь сказывается обыкновенное традиционное желание ЖЭКов найти вескую причину, чтобы просто не заниматься проблемой и продолжать вывозить отходы по-прежнему - скопом. А для тех, кто в решении проблем дома инициативен, приобрести экомодуль не проблема. И именно так поступают в том или ином ТСЖ, где руководитель старается сделать дом комфортней для жизни его обитателей.

На предположение автора, что УК «бедны, как мыши» и не могут позволить себе транжирить деньги, собеседник быстро прикинул на калькуляторе, что на доме где-то в 50 квартир УК за пять лет, которые осуществляется проект, за вычетом расходов на вывоз мусора, теоретически «аккумулировала» около 900 тысяч рублей «экономии». И это «экономилось» практически бесконтрольно, поскольку отчеты, вывешиваемые УК на своих сайтах, жильцам зачастую непонятны. Можно предположить, что часть этих средств действительно используется в интересах жильцов дома, но возможно, что это и не так. Во всяком случае, выкроить из этих денег часть на установку экомодуля для управляющих компаний не критично.

Но, чтобы не заниматься этим вопросом, УК в некоторых случаях выносили вопрос по установке экомодулей на собрания жильцов, добиваясь, чтобы жильцы отказывались от модулей, потому что «за их установку и обслуживание придется платить дополнительно». При этом людей вводили в заблуждение, поскольку все это в рамках тех же средств, которые собираются с них по тарифам, - о сверхрасходах при внедрении раздельного сбора отходов во Владивостоке речи не было и не идет.

Некоторые УК предлагали «ПримТехнополису» устанавливать экомодули на своем жилищном фонде бесплатно, на что компания не пошла. И это понятно: данное направление деятельности компании остается и без таких «подарков» убыточным и осуществляется в рамках социальной ответственности бизнеса. Оно сегодня покрывается исключительно за счет других направлений деятельности. Кроме того, есть сомнения, что дармовые модули будут нормально сохраняться, не говоря об обслуживании.

- Наш опыт показывает, что порядка 70-90% отходов батареек мы собираем с тех модулей, которые обслуживаем сами, и лишь 7-8% нам передают с модулей, которые сегодня обслуживаются УК. Соответственно мы собираем отходы с 14 модулей, а они - с 19-ти, - сказал Иван Скогорев. - То есть мы обслуживаем сбор батареек более эффективно, делаем текущий ремонт, убираем объявления. И, когда люди видят, что модули действительно обслуживаются, они несут свои батарейки.

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Телефоны для ответственных

Утилизацией батареек «ПримТехнополис» занимается в содружестве с партнерами. Такого предприятия или цеха в Приморье нет, и собранные батарейки отправляются на переработку в другой регион. Эта технология довольно дорогая, и запускать в крае свою подобную линию нет смысла, даже если бы в регионе удалось как-то сконцентрировать сбор отслуживших батареек со всего Дальнего Востока.

В этом отношении важно добиться своего регионального эффективного сбора батареек и их отправки на переработку. Компания накопила в этом определенный опыт, особенно организационный, и это достойно того, чтобы активно использовать имеющиеся наработки с пользой для приморской экологии и жителей региона, то есть нас с вами.

Напомним, что по вопросам организации раздельного сбора и переработки отходов во Владивостоке следует обращаться в управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока по тел.: 2614-371 и 2614-272. Свои предложения можно направлять на адрес: priroda@vlc.ru. А как быть с использованными батарейками, всегда подскажут в ООО «ПримТехнополис» по тел. 228-10-15.

На фото: В каждой семье число выбрасываемых в мусорное ведро, а не сданных на утилизацию батареек исчисляется как минимум десятками штук в год.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток