Техрегламент для помидора

Система контроля качества плодоовощной продукции в Приморье удерживает ее безопасность на стабильном уровне

Здоровое питание является одним из важнейших условий долголетия и бодрости духа населения. Сегодня эту задачу вместе с другими госорганами решает Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. А Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы включает в себя меры по созданию высокой степени гарантий того, что на стол народный будут попадать исключительно безопасные продукты, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

О том, как действует порядок допуска плодоовощной продукции на прилавок, Деловой газете «Золотой Рог» рассказала заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Ольга ШОРНИКОВА.

На страже здоровой пищи

- Ольга Александровна, каким образом у нас в крае осуществляется контроль качества реализуемой местной и ввозимой к нам извне плодоовощной продукции?

- Контроль безопасности плодоовощной продукции осуществляется в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Надзор проводится как в плановом, так и во внеплановом порядке с применением методов лабораторного контроля на соответствие обязательным требованиям.

- По каким же показателям ведутся исследования?

- Надо отметить, что плодоовощная продукция является объектом технического регулирования Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года, и подлежит оценке на соответствие требованиям настоящего нормативного документа по таким санитарно-химическим показателям, как нитраты, пестициды, тяжелые металлы (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец), по паразитологическим, микробиологическим показателям, на наличие генно-инженерно-модифицированных организмов растительного происхождения, на содержание радиоактивных веществ (цезий-137 и стронций-90).

- С какими документами эта продукция должна выходить на рынок?

- В соответствии с требованием ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» пищевая продукция, в том числе плодоовощная, находящаяся в обращении, должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей ее прослеживаемость (товарно-транспортные накладные с приложением реквизитов декларации на соответствие продукции).

Таким образом, производители, декларанты формируют доказательственные материалы посредством проведения лабораторных исследований продукции в испытательных лабораторных центрах, аккредитованных в установленном порядке, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 по установленным в этом нормативном документе показателям безопасности.

При этом производители продовольственного сырья растительного происхождения обязаны информировать о применении пестицидов при выращивании соответствующих растений, о фумигации производственных помещений и тары. Эти сведения должны выноситься в товаросопроводительные документы и учитываться при хранении растительного сырья в целях защиты его от вредителей и болезней сельскохозяйственных растений.

Два процента несоответствий

- И что проверки показывают?

- В рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в первом полугодии этого года нами было обследовано 42 пищевых объекта, занятых оборотом плодоовощной пищевой продукции, в том числе 72% - с применением методов лабораторного контроля. Это значит, что, выходя на объект, мы отбирали продукцию и исследовали ее по показателям, которые заявлены в ТР ТС.

За эти полгода в рамках контрольно-надзорных мероприятий нами было исследовано 275 проб плодоовощной продукции, в том числе 163 - импортируемой. Из них 202 проверялись по санитарно-химическим показателям, 61 - по микробиологическим, 218 - по паразитологическим, 26 проб были исследованы на наличие ГМО и 44 - на содержание радиоактивных веществ.

Удельный вес проб плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов, составил 2,1%.

По импортной продукции этот показатель достиг 2,4%. При этом в 100% случаев нестандартные пробы были выявлены при лабораторном исследовании китайской свежей моркови, содержавшей нитраты и кадмий. Ее выявили на объектах социальной сферы.

В ходе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора с целью пресечения оборота на потребительском рынке некачественной и опасной плодоовощной продукции в первом полугодии этого года было забраковано 26 партий общим объемом 252 килограмма, в том числе 14 партий - импортной в объеме 95 килограммов.

- Какие меры наказания понесли нарушители?

- За выявленные нарушения обязательных требований нормативно-правовых актов Таможенного союза, законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей по итогам проведенных проверок в отношении хозяйствующих субъектов было составлено 28 протоколов об административном правонарушении и наложено административных штрафов на общую сумму 186 000 рублей.

По одному из случаев - факту оборота плодоовощной продукции, не соответствующей представленной информации по документам и в отношении которой имелись обоснованные подозрения в ее контрафактности, - Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в рамках межведомственного взаимодействия была направлена информация в адрес УМВД России по Приморскому краю о принятии мер в пределах установленной компетенции в отношении хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки в муниципальные детские учреждения Хасанского района.

Явных «лидеров» по части нарушений нет

- Где же у нас больше всего выращивают проблемной продукции?

- Сегодня нельзя выделить какой-то район края в качестве «лидера» по производству и обороту плодоовощной продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов.

Невозможно из года в год четко определить потенциальных «номинантов» по выявлению нестандартных проб плодоовощной продукции. О несоответствии плодоовощной продукции обязательным требованиям по показателям безопасности можно говорить только после проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы данной продукции.

ВОПРОС РЕБРОМ

- В чем гарантии, что подобные случаи останутся редким исключением?

- Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю в рамках контрольно-надзорных мероприятий в постоянном режиме продолжает исследование плодоовощной продукции, произведенной на территории региона и ввезенной с территорий других государств. И если в целом оценивать ее безопасность и качество в первом полугодии этого года, то показатели несоответствия плодоовощной продукции не превышают уровня прошлого года.

На фото: Заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Ольга Шорникова: «Наше управление в рамках контрольно-надзорных мероприятий в постоянном режиме исследует плодоовощную продукцию, произведенную на территории региона и ввезенную с территорий других государств».

Виктор КУДИНОВ. Фото Ивана КРЫШАНА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток