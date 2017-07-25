Россияне распробовали минтай

Краткий обзор ситуации на промысле минтая и рынках сбыта в начале 2017 года

НКО «Ассоциация добытчиков минтая» подготовило аналитический обзор ситуации в сегменте рыбной промышленности, связанном с добычей и переработкой минтая.

Производство

По итогам 2016 года вылов минтая в Дальневосточном бассейне составил 1770,1 тыс. тонн. Рост по сравнению с 2015 годом - 7,1%, или 117,5 тыс. тонн (рис. 1). Годовая динамика добычи (вылова) минтая определяется уровнем ОДУ и выделяемых квот.





Основным продуктом, производимым на промысле, остается мороженый минтай двух видов разделки - без головы (б/г) и неразделанный (н/р). На долю мороженого минтая приходится 86% выпускаемой продукции. В 2016 году производство минтая б/г составило 694 тыс. тонн, прибавив 5,1%, или 34 тыс. тонн, к уровню 2015 года. Выпуск минтая неразделанного увеличился на 10%, до 277 тыс. тонн (рис. 2). Необходимо учитывать, что столь значительный объем производства минтая н/р связан с присутствием в уловах малоразмерной рыбы, которая непригодна для производства другой продукции.





В 2016 году значительно вырос выпуск филе минтая - до 54,2 тыс. тонн, что на 34,8% больше показателя 2015 года (40,2 тыс. тонн) и в 2,2 раза больше результата 2014 года (рис. 3).





Росту выпуска филе в 2015-2016 годах способствовала относительно привлекательная конъюнктура на рынке филе в Европе по сравнению с крайне слабым рынком мороженого минтая в КНР.

По итогам 5 месяцев 2017 года вылов минтая составил 1003,9 тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого года (+0,7%).

Структура и объемы выпускаемой продукции также сопоставимы с началом 2016 года. Производство мороженого минтая (б/г и н/р) составило 509,2 тыс. тонн (рис. 5). Выпуск филе немного сократился до 34,8 тыс. тонн (рис. 6).

Снижение выпуска филе отражает изменение ситуации на рынке филе минтая первой заморозки в Европе, характеризующейся высокими запасами и падением розничных продаж продукции из минтая.

Экспорт

В 2016 году экспорт мороженого минтая составил 791,9 тыс. тонн, увеличившись на 2,9% к 2015 году (рис. 7). Экспорт рос медленнее, чем производство (+6%).

В 2014 году было зафиксировано резкое падение экспорта мороженого минтая,что было связано с сокращением вылова, неблагоприятной ситуацией на внешнем рынке, а также ростом продаж на внутреннем рынке (в том числе благодаря удорожанию импорта и введению запрета на импорт ВБР из ряда стран).

В 2015-2016 годах экспорт минтая укрепился, но все равно сохранился ниже уровня 2010-2011 годов.

В начале 2017 года (январе - мае) отмечен рост экспорта мороженого минтая. За 5 мес. 2017 года отгрузки на экспорт выросли на 36%, до 449,8 тыс. тонн (рис. 8).

Фиксация резкого роста экспорта мороженого минтая в начале 2017 года связана с несколькими факторами. Во-первых, резкий рост в процентах связан с низким уровнем экспорта в первой половине 2016 года. Сопоставление показателя 2017 года с объемом отгрузок 2011-2015 годов показывает, что объем экспорта в начале 2017 года приблизился к среднемноголетнему уровню. В целом, экспорт мороженого минтая сохраняет нисходящий тренд (рис. 8).

Второй фактор - это «отложенный» экспорт продукции, произведенной в конце 2016 года и попавшей в статистику в начале 2017 года. В ноябре-декабре 2016 года выпуск мороженого минтая почти на 40% превысил аналогичный показатель 2015 года (116 и 83 тыс. тонн соответственно).

В-третьих, из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры на мировом рынке филе минтая российские предприятия значительно сократили выпуск филе минтая FAS для отгрузки на экспорт. За 5 мес. 2017 года на экспорт было отгружено всего 9,2 тыс. тонн филе минтая (минус 260%), при том, что выпуск филе минтая сократился всего на 8% (рис. 9).

Таким образом, в начале 2017 года (по сравнению с началом 2016 года) произошли вынужденная переориентация с «очень слабого» на «менее слабый» рынок и, соответственно, изменение структуры выпускаемой продукции и экспорта. Предприятия вынуждены выбирать между поставками филе минтая на «кризисный» рынок Европы, где цена на филе минтая достигла уровня 2450 долл./т CIF, что на 20% ниже среднего уровня 2015-2015 годов и является самым низким показателем с 2005 года (рис. 10); и поставками минтая б/г на рынок КНР, где во 2 кв. 2017 года цена пробила «психологическую отметку» в 1000 долл./т и достигла 10-летнего минимума в 950 долл. (рис. 11).

Внутренний рынок

В условиях роста производства увеличение экспорта не оказало негативного влияния на поставки минтая на внутренний рынок. Наоборот, поставки и, следовательно, потребление минтая на внутреннем рынке растут.

В 2017 году продолжился рост поставок филе минтая на внутренний рынок. По предварительной оценке, на внутренний рынок было отгружено 25,6 тыс. тонн, что почти вдвое больше, чем за весь «рекордный» 2016 год (рис. 12). Часть спроса на минтай на внутреннем рынке смещается от мороженой рыбы (б/г) в сторону филе.

Российское филе минтая также активно замещает импортную продукцию. Так, импорт филе минтая по итогам 2016 года сократился в 3 раза по сравнению с 2014 годом (4,5 и 13,3 тыс. тонн соответственно). В 2017 году сокращение импорта продолжается (рис. 13).

Стабильность ситуации с поставками минтая на внутренний рынок подтверждает и динамика цен на мороженый минтай.

После скачка цены в начале 2015 года из-за резкого падения курса рубля, в конце 2 кв. 2017 года средняя оптовая цена на минтая б/г в порту Владивосток снизилась до уровня 60 руб./кг (рис. 14).

По расчетам НКО «Ассоциация добытчиков минтая», поставки и потребление минтая на внутреннем рынке стабильно росли в 2014-2016 годах (рис. 15). Так, в 2016 году на российский рынок было поставлено 204 тыс. тонн рыбопродукции из минтая (без учета импорта), что в пересчете на рыбу-сырец составило 347 тыс. тонн (с учетом импорта - 368 тыс. тонн).

Среднедушевое потребления минтая (в пересчете на сырец) в России оценивается в 2,51 кг/чел., что составляет 12-13% от статистической «рыбной корзины» (19-20 кг/чел. в 2016 году). Российский уровень вполне сопоставим с потреблением минтая на развитых рынках. Например, потребление минтая в США - 1,6 кг/чел., в Европе - 1,9 кг/чел., в Германии - 3,2 кг/чел. (рис. 16).

НКО «Ассоциация добытчиков минтая».

Газета "Золотой Рог", Владивосток