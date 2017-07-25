Работа в особых условиях

Энергетики приморского филиала АО «ДРСК» зафиксировали за последние месяцы рост внеплановых отключений оборудования из-за повышения уровня грозовой активности

Нестабильная погода и практически ежедневные грозы, наблюдаемые в Приморье этим летом, стали настоящим испытанием для приморцев. Стихия не раз приводила к возникновению опасных ситуаций, нарушала транспортное сообщение, а также электроснабжение отдельных населенных пунктов.

По данным Примгидромета, из 30 дней июня 18 дней в регионе наблюдались грозы. Из неблагоприятных погодных явлений также стоит отметить усиление ветра до 15-20 м/с, которое фиксировалось 8 дней из 30. Как отметил начальник ведомства Борис КУБАЙ, сложившийся еще с весны над обширной территорией Евразии тип атмосферной циркуляции в тропосфере обеспечивает Дальний Восток и Приморский край субтропическим, перенасыщенным влагой воздухом и ливнями с грозами. Такой тип атмосферной циркуляции довольно устойчив и может сохраняться продолжительное время.

В Главном управлении МЧС по Приморскому краю газете «Золотой Рог» рассказали, что отдельной статистики по пожарам, вызванным ударами молний, в крае не ведется, однако сообщили, что на минувшей неделе был зафиксирован случай возгорания на котельной в Дальнегорске в результате попадания молнии. Добавим, что ранее в соцсетях активно обсуждался видеоролик, на котором запечатлен момент удара молнии в высоковольтную подстанцию во Владивостоке во время прохождения грозового фронта 1 июля.

Регулярные прохождения атмосферных фронтов повлияли и на транспортное сообщение: непогода неоднократно приводила к задержкам рейсов малой авиации по внутрикраевым маршрутам. Поволноваться пришлось и представителям компаний мобильной связи. Как рассказал газете «Золотой Рог» представитель одного из сотовых операторов, неблагоприятные погодные условия могли негативно повлиять на качество сигнала связи - особенно в районах, где плотность покрытия сетью не высока и выход из строя даже одной вышки может заметно ухудшить связь.

То, что нынешний год стал аномальным в плане негативного воздействия погодных явлений на электросетевое оборудование, отмечают и в приморском филиале АО «ДРСК». Энергетики зафиксировали рост общего количества внеплановых отключений оборудования из-за повышения уровня грозовой активности по итогам первого полугодия 2017 года по сравнению с показателями аналогичных периодов 2014-2016 годов.

Многочисленные нарушения электроснабжения в сетях «ДРСК» в Приморье, вызванные ливнями с грозами и шквалистым ветром, фиксировались 13-14 июля. Сильнее всего непогода отразилась на работе энергообъектов в Хасанском, Партизанском и Чугуевском районах Приморья. А в Дальнереченском районе стихия серьезно повредила линию электропередачи 10 кВ. Шквалистым ветром оборвало провода в 15 пролетах, поломало опоры ЛЭП. Просека линии была завалена упавшими деревьями. Тем не менее специалисты «Приморских электрических сетей» оперативно восстановили электроснабжение, выполнив обход трассы ЛЭП протяженностью 40 км, поставив новые опоры и перетянув провода. Спустя несколько дней, 19 июля, ливни с грозами и сильный ветер вызывали локальные перебои в электроснабжении населенных пунктов Михайловского, Спасского, Ханкайского, Октябрьского, Хорольского, Дальнереченского, Кировского районов, Уссурийского и Лесозаводского городских округов. А 20 июля из-за вызванной грозой аварии на сетях без электроснабжения осталась часть Арсеньева.

- Большую часть повреждений удалось оперативно устранить благодаря успешной работе системы автоматического повторного включения энергооборудования и переключению потребителей на резервные линии. Восстановительные работы были организованы сразу после поступления сигнала об отключениях: оперативные бригады работали в круглосуточном режиме, - рассказал заместитель главного инженера по управлению сетями приморского филиала АО «ДРСК» Вячеслав ГНИЛОМЕДОВ. - Опыт по ликвидации последствий стихии и сформулированные специалистами «ДРСК» выводы в будущем лягут в основу разрабатываемого комплекса эффективных мероприятий по минимизации последствий грозовой активности и повышению качества энергоснабжения на территории Дальнего Востока.

Добавим, что угрозу для сетевого оборудования несет и аномальная жара, с конца июня установившаяся на юге Дальнего Востока. Помимо возможного возникновения пожаров, внезапного усиления ветра или прохождения ливней с грозами, высокая температура воздуха сама по себе способствует расширению металла, что приводит к удлинению и провисанию проводов. Как итог, снижается безопасное расстояние от проводов до земли, строений, деревьев, что может повлечь аварийное отключение электроэнергии или несчастный случай. Для предотвращения подобных инцидентов персонал филиалов АО «ДРСК» регулярно проводит внеплановые осмотры линий электропередачи, а также вырубает деревья, угрожающие упасть на провода.

Досье "Золотого Рога": За первую половину июля 2017 года на территории Амурской области, Хабаровского и Приморского краев, а также в Еврейской автономной области силами работников филиалов «ДРСК» ликвидированы последствия не менее 300 аварийных отключений на воздушных линиях напряжением 110/35/10/6 кВ, основной причиной которых стали грозы.

На фото: Опыт по ликвидации последствий стихии и сформулированные специалистами «ДРСК» выводы в будущем лягут в основу разрабатываемого комплекса эффективных мероприятий по минимизации последствий грозовой активности и повышению качества энергоснабжения на территории Дальнего Востока.

Артем СТРОГИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток