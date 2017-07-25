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Каждый шестой клиент "Ростелекома" в Приморском крае выбирает мобильную связь компании

25 Июля 2017, 10:21 | Приморье

«Суперсимка» ­– выбор каждого шестого клиента «Ростелекома» в Приморье, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Сегодня оператор является единым поставщиком услуг связи для семьи, предлагая услуги домашней телефонии, «Домашнего интернета», «Интерактивного ТВ» и мобильной связи[1].

Преимущества использования «Суперсимки» от «Ростелекома»:

  • Бесплатные звонки на домашний и мобильные телефоны в сети «Ростелеком» по России;
  • Скидки на тарифы домашнего телефона до 50%;
  • Приятные вознаграждения за бонусы;
  • Бесплатная доставка SIM-карт;
  • Круглосуточная поддержка 24/7.

Стать обладателем SIM-карты «Ростелекома» очень просто. Надо пользоваться или подключить пакет, или хотя бы одну из основных услуг компании – домашний телефон, «Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ». А дальше приобрести SIM-карту и заключить необходимые договоры в ближайшем центре продаж и обслуживания «Ростелекома», оформив заказ с доставкой на сайте rt.ru или позвонив по бесплатному телефону 8-800-1000-800.

Также SIM-карты есть в наличии у активных продавцов или инсталляторов домашних услуг связи, то есть стать абонентом мобильной связи можно одновременно при подключении дома доступа в интернет, «Интерактивного ТВ» или стационарного телефона.

SIM-карта «Ростелекома» подходит для любых абонентских устройств (смартфонов, планшетов, мобильных телефонов), так как выпускается сразу в трех форм-факторах: нано, мини и стандарт.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».


[1]Услуги мобильной связи оказываются на основании договора между ПАО «Ростелеком» и ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) по организации доступа к услугам связи, оказываемым с использованием бизнес-модели виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: связь  Ростелеком 



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