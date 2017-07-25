Регион высокой конкуренции

Мероприятия по созданию конкурентной среды в экономике Приморья реализуются с учетом мнения бизнес-сообщества

Экономическое развитие целых стран и отдельных регионов в современных условиях немыслимо без развития конкурентной среды на рынке товаров и услуг. Конкуренция способствует внедрению инноваций и сдерживанию инфляции, а значит, повышает качество жизни в целом, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

О том, как налажена работа по развитию конкуренции в Приморье, деловая газета «Золотой Рог» поинтересовалась у представителей власти и крупнейших бизнес-ассоциаций края.

Конкуренция в «дорожной карте»

Как прокомментировали в краевом департаменте экономики и развития предпринимательства, работа по развитию конкуренции ведется в Приморье в рамках стандарта, разработанного Агентством стратегических инициатив совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ. Стандарт представляет собой перечень задач для органов региональной и муниципальной власти по разработке совместных решений, которые позволят создать благоприятный инвестиционный климат в регионе. Кроме того, соответствующая работа ведется в рамках подпрограммы «Развитие и защита конкуренции на рынках товаров и услуг» в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы.

Уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Приморье является краевой департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края. А в апреле 2015 года в регионе был сформирован Совет по развитию конкуренции в Приморском крае под председательством губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. А для оперативного решения вопросов внедрения Стандарта конкуренции создана рабочая группа под руководством первого вице-губернатора Приморского края Василия УСОЛЬЦЕВА. Помимо представителей краевой администрации в эту группу входят представители крупнейших бизнес-ассоциаций Приморья: «Деловой России», «Опоры России», cоюза «Приморская торгово-промышленная палата», Ассоциации рыбохозяйственных предприятий.

Досье "Золотого Рога": Реализация положений стандарта развития конкуренции в субъектах РФ началась в 2015 году. Стандарт является одним из ключевых инструментов для формирования и реализации конкурентной политики на региональном уровне. В мае 2016 года губернатор Приморья Владимир Миклушевский утвердил «дорожную карту» мероприятий по развитию конкурентной среды в экономике региона. Целями «дорожной карты» являются создание благоприятной конкурентной среды, содействие развитию конкуренции для каждого из предусмотренных «дорожной картой» социально значимых и приоритетных рынков Приморского края, снижение административных барьеров, формирование высококонкурентных отраслей экономики Приморского края, повышение удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на социально значимых и приоритетных рынках региона. К социально значимым и приоритетным рынкам Приморского края отнесены рынок услуг дошкольного и дополнительного образования детей, рынок услуг детского отдыха и оздоровления, рынок медицинских услуг и розничной торговли фармацевтической продукцией, рынок услуг в сфере ЖКХ и перевозок пассажиров наземным транспортом, а также ряд других направлений.

Рейтинг оценит конкуренцию в муниципалитетах

В начале июля Аналитический центр при Правительстве России представил рейтинг глав регионов РФ по уровню содействия развитию конкуренции по итогам 2016 года. Приморский край поднялся сразу на 11 позиций по сравнению с предыдущим годом, заняв по суммарному количеству баллов место в середине рейтинга. Добавим, что рейтинг сформирован на основе двух показателей эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ: «Количество реализованных составляющих стандарта» и «Доля достигнутых целевых значений контрольных показателей эффективности, установленных в плане мероприятий по содействию развитию конкуренции в субъекте РФ».





- В целом надо признать, что целевые показатели за 2016 год в Приморском крае исполнены в полном объеме в подавляющем числе показателей, - комментирует заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Анна ТЕРЛЕЦКАЯ. - Департаментом заключены 34 соглашения о взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края по внедрению Стандарта развития конкуренции в регионе. Кроме того, в декабре 2016 года во Владивостоке состоялся семинар-совещание по вопросам участия органов местного самоуправления края во внедрении данного Стандарта. 21 июня 2017 года проведен обучающий семинар-совещание для представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края по вопросам внедрения Стандарта развития конкуренции в Приморском крае.

Подписание соглашений преследует цель установить системный и единообразный подход к развитию конкуренции на уровне региона и муниципалитетов. При этом города и районы берут на себя обязательство определить уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции на своей территории.

Добавим, что на одном из недавних заседаний рабочей группой по внедрению Стандарта развития конкуренции в Приморье были рассмотрены предложения по формированию рейтинга муниципальных образований, в котором будут отражены усилия местных властей по содействию развитию конкуренции и созданию благоприятного инвестиционного климата.





Как подчеркивает заместитель председателя краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Лариса БУТЕНКО, сегодня для развития конкурентной среды, помимо совершенствования нормативной базы, важно улучшить правоприменение тех законов и норм, что уже приняты.

- Для предпринимателей важно, чтобы условия ведения бизнеса были понятными, постоянными и равными для всех игроков рынка. Чтобы развивать конкуренцию, необходимо усиливать работу по борьбе с «теневой экономикой», субъекты которой не тратятся на налоги и другие обязательные платежи, а значит, находятся в заведомо выигрышных условиях по сравнению с теми, кто работает честно. Для того, чтобы перекрыть «нелегальным» предпринимателям пути обхода законов, требуется более тесная координация усилий контрольно-надзорных органов, органов власти разных уровней, - отмечает эксперт.

Советы от бизнес-сообщества учтены

Важное значение для успешного внедрения Стандарта развития конкуренции имеет получение «обратной связи» от бизнес-сообщества. Поэтому в 2016 году профильный департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края краевой администрации провел анкетирование предпринимателей и представляющих их интересы общественных организаций, а также потребителей товаров и услуг. Цель опроса – получить объективную оценку состояния конкурентной среды со стороны субъектов предпринимательской деятельности, а также оценить удовлетворенность потребителей качеством товаров и услуг. От субъектов предпринимательской деятельности требовалось отметить административные барьеры, с которыми они сталкивались при выходе на рынок или осуществлении текущей деятельности, а также предложить необходимые, по их мнению, меры по созданию благоприятных условий для развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Приморского края.

Как следует из результатов опроса, основная группа респондентов отметила необходимость снижения налоговой нагрузки на бизнес. Кроме того, предприниматели выделили приоритетные для развития конкуренции рынки на территории своего муниципального образования: чаще всего в анкетах указывались сельскохозяйственная и строительная отрасли. Рекомендации по расширению перечня социально значимых рынков высказали и представители рабочей группы по внедрению Стандарта развития конкуренции в Приморском крае.





- Представители бизнес-ассоциаций, которые входят в рабочую группу по внедрению стандарта развития конкуренции, рекомендовали включить в перечень социально значимых и приоритетных рынков, где наличие конкурентной среды особенно важно, рынок производства и продажи продуктов питания, рынок рыбы и морепродуктов, а также ряд других рынков. Эти рекомендации были высказаны на основе «обратной связи» от предпринимательского сообщества: каждый член рабочей группы представляет то или иное объединение предпринимателей, является экспертом в определенной области и постоянно взаимодействует с коллегами. В большинстве случаев профильный департамент края соглашается с нашими аргументами в пользу расширения перечня. Но в любом случае деятельность рабочей группы по содействию развитию конкуренции - это диалог, в котором вырабатываются решения, направленные на защиту интересов жителей края, на развитие в Приморье честной и эффективной современной экономики, - считает председатель совета Приморского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей ТИМЧЕНКО.

На фото: Приморская экономика развивается весьма динамично. Так, в начале июля Аналитический центр при Правительстве России представил рейтинг глав регионов РФ по уровню содействия развитию конкуренции по итогам 2016 года. Приморский край поднялся сразу на 11 позиций по сравнению с предыдущим годом. Фото Vl.ru.

Артем СТРОГИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток