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Во Владивостоке на свободные вакансии разыскиваются категорийный менеджер и завскладом

25 Июля 2013, 14:46 | Приморье

Открыты вакансии для тех, кто ищет себе работу

«УСПЕХ» (г. Владивосток, ул. Русская, 65, 2-й этаж, тел./факс (423) 234-60-21, 234-60-48, 232-91-22, web: www.uspeh-vl.ru, e-mail: office@uspeh-vl.ru)

1. Зав. складом с опытом работы в оптовой торговле от 5 лет. Требования: 40-50 лет, опыт работы в должности зав. складом от 5 лет (либо заместителем), опыт работы в оптовых компаниях, в компании с торговыми представителями, знание 1С – версия 8.2 приветствуется, навыки работы с большим ассортиментом, организаторские способности, требовательность, обязательность. Обязанности: организация бесперебойной работы склада, правильного учета принимаемой и отпускаемой продукции в соответствии с сопроводительной документацией, контроль  бумажного документооборота, управление складским персоналом (20 человек), руководство погрузо-разгрузочными работами, обеспечение сохранности ТМЦ, проведение инвентаризаций, отчетность. Преимущества: крупный  стабильный холдинг (оптовая алкогольная компания), комфортные условия труда, площадь склада 1700 кв. м, р-н Второй Речки.

2. Инженер-проектировщик. Требования: в/о, ПГС, опыт работы в строительстве (опалубочные и бетонные работы), знание технологии монолитного строительства, опалубочных систем, знание основ сопротивления материалов, расчет статических нагрузок. Обязанности: расчет потребности опалубки по техническому заданию клиента, разработка опалубочных чертежей, разработка опалубочных решений, консультирование клиентов с возможным выездом на место. Преимущества: динамично развивающаяся компания, корпоративное и внешнее обучение, перспектива карьерного роста, возможность переезда,  оплата ГСМ, сотовой связи.

3. Категорийный менеджер в компанию-производитель. Требования: женщина, 25-35 лет, в/о (маркетинг, экономика, математика), опыт на аналогичной позиции от 1 года, опытный пользователь MS Office, Project, разговорный английский язык, аналитический склад ума, умение выявлять потребности целевого покупателя, коммуникабельность, целеустремленность, постоянное стремление к развитию, дипломатичность. Обязанности: товарная аналитика, управление вводом новых продуктов, выводом/заменой старых, анализ рекламаций и обратной связи от покупателей по продукту, мониторинг ассортимента и цен конкурентов, контроль розничных точек на соответствие мерчендайзингу, сбор фотоотчетов, ведение архива площадок, разработка и управление ассортиментной матрицей продукции, ценообразование, выявление и аналитика потребительских свойств товара. Преимущества: крупная стабильная компания-производитель, возможность развиваться как управленец, официальное трудоустройство, график с 9 до 18, район БАМ.

4. Начальник отдела продаж (банк). Требования: в/о, опыт работы в банковской структуре, знание банковских продуктов (кредитование; ВЭД), высокий уровень коммуникативных компетенций. Обязанности: прямые продажи банковских услуг корпоративным клиентам, организация системной работы специалистов отдела продаж, постановка личных планов и контроль за их выполнением, ведение автоматизированной базы данных, организация и контроль за заполнением «воронки продаж», подготовка презентаций, ежемесячных отчетов по выполнению планов продаж. Преимущества: крупный банк, соцпакет.

5. Технический директор из нефтегазовой отрасли. Требования: в/о техническое, навык договорной работы и финансового планирования в рамках своего подразделения, опыт проектирования механизмов, сооружений; знание нормативных и методических материалов по технической подготовке производства, уверенный пользователь ПК, знание технологии производства нефтебаз. Обязанности: организация разработки технической документации производства, технологии, механизации и автоматизации, реконструкции действующих производств в соответствии с требованиями правил и норм безопасности; обеспечение внедрений в производство новых технических средств и прогрессивных технологий. Преимущества: крупная компания, полный соц. пакет, служебный автомобиль, ДМС, оплата командировочных расходов, премирование по итогам года, обучение за счет компании.

6. Начальник юридического отдела. Требования: в/о профильное, опыт работы руководителем юридического отдела от 3-х лет в крупных компаниях. Обязанности: правовое обеспечение деятельности компании (4 направления), договорная и претензионная работа, представление интересов в суде, участие в разработке нормативных документов. Преимущества: крупная стабильная компания, широкое поле для деятельности.

7. Главный юрист. Требования: в/о по специальности, опыт работы 3-5 лет в коммерческой организации юристом или старшим юристом, знание действующего законодательства РФ, знание основных отраслей права, наличие а/м. Обязанности: правовое обеспечение деятельности компании, договорная и претензионная работа, представление интересов в суде, участие в разработке нормативных документов. Преимущества: крупная, надежная компания, ГСМ, амортизация, мобильный телефон, оплата командировочных расходов. 

 

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Теги: вакансии  кадровое агентство 



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Комментарии

  • Псевдоним19:59, 25.07.2013#

    Ну на заборе тоже много чего написанно. Искал я как то работу таких обьявлений море действительно стоящих почти нет. И самое главное зарплата тут не указана. . . на этом этапе и отсеивались обьявления у меня по крайне мере после звонков потому что узбеки больше получали чем предлогали по обьявлениям.

  • Псевдоним20:12, 25.07.2013#

    ЗАРАБОТОК, До бесконечности!! " ШВЕДСКИЙ СТОЛ В БИЗНЕСЕ" http://busines-online. jimdo. com Работай Сам, на Себя и пошли они все лесом. Перестань быть Рабом! P. S. -- Предложение, Для умных. . . . . . . . . . . .

  • Псевдоним20:24, 25.07.2013#

    За 1 и 3 объявление о вакансии надо штрафовать - нарушение трудового законодательства - указан пол и возраст - это недопустимо!!!

  • Псевдоним20:27, 25.07.2013#

    наказать за нарушение закона

  • Псевдоним22:23, 27.07.2013#

    зарплата не указана. всё как на базаре.

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