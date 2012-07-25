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Из-за плохой работы приморских портов на ДВЖД простаивают поезда

25 Июля 2012, 16:19 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 25 июля, ZRPRESS. Неудовлетворительная выгрузка в дальневосточных портах может вызвать сбой в работе предприятий региона и Дальневосточной железной дороги.

Всего на инфраструктуре Дальневосточной железной дороги в адрес припортовых станций простаивают 60 груженых поездов (около 2,8 тыс. вагонов). Среди станций, на которых выгрузка доставленного по железной дороге груза портовиками осуществляется неудовлетворительными темпами, - Посьет и Крабовая.

По состоянию на 23 июля 2012 года в порту Посьет скопилось 3 состава с углем (120 вагонов). Если учесть, что в настоящее время в адрес этой станции по инфраструктуре Дальневосточной железной дороги следуют еще более 2 тысяч груженных углем вагонов, ситуации грозит ухудшение. Порт не выполняет выгрузку поступающих вагонов – 22 июля было выгружено всего 42 вагона, в то время как норматив составляет 275. К основным причинам сложившейся ситуации можно отнести ремонтные работы и модернизацию портовых мощностей.

Кроме того, ситуация на станции Посьет осложняется возросшей повреждаемостью подвижного состава. Выгрузка угля осуществляется грейферным способом, который признан экспертами устаревшим, при этом число поврежденных полувагонов достигает 30-40% от всех выгружаемых. По заверению работников порта, нарастить темпы выгрузки позволит привлечение дополнительных рабочих бригад и выгрузочных мощностей. Ситуация с порчей вагонов должна улучшиться поэтапно после ввода установки специального сооружения для механизированной разгрузки вагонов (вагоноопрокидыватель).

Назначением на станцию Крабовая на инфраструктуре дороги отставлены от движения 16 составов с нефтепродуктами (1165 вагонов). Темпы выгрузки неудовлетворительны. При нормативе в 397 вагонов, 22 июля был выгружен 341 вагон, 23 июля – 284 вагона. Причины отставания – отсутствие емкостей под слив нефтепродуктов и неравномерный подход судов.

Для урегулирования обстановки ОАО «РЖД» были введены ограничения на погрузку дизтоплива и мазута продолжительностью 5 суток в адрес ООО «РН-Находканефтепродукт» станции Крабовая Дальневосточной железной дороги. Руководителям ОАО «НК-Роснефть» и ОАО «Мечел» еще в середине июля были направлены письма о незамедлительном принятии мер по организации своевременной выгрузки, однако до нестоящего времени положение не меняется.

Дальневосточная железная дорога в полной мере выполняет условия грузовых перевозок, но сложившаяся ситуация может угрожать стабильности в работе промышленных предприятий региона, как и самой магистрали, и не может не вызывать беспокойства.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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