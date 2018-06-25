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Во Владивостоке приводят в порядок дорогу к бухте Шамора

25 Июня 2018, 14:38 | Приморье

Девять километров уже заасфальтированы на краевой дороге Владивосток–Артем в районе бухты Шамора. Работы идут в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Как сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, работы на «горностаевской» трассе идут как до, так и после бухты Шамора.

«Всего на этой дороге будет отремонтировано 19 километров. В районе бухты Шамора в настоящий момент идет выборка пучин, засыпка их скальным грунтом. До поворота на Шамору, в районе Щитовой, уже уложено два слоя асфальтобетона на девяти километрах, эти работы продолжаются», – добавили в департаменте.

Отметим, чтобы завершить ремонт на заасфальтированных участках, дорожникам остается провести отсыпку обочин и нанести разметку. Выполнить эти работы планируют в течение двух недель.

Напомним, в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Приморье в этом году отремонтируют более 50 километров краевых дорог. Работы идут на пяти трассах: Владивосток–Находка–Порт Восточный, Раздольное–Хасан, Владивосток–Артем (вдоль Уссурийского залива), подъезд к аэропорту и к станции Угольная. Всего на территории Владивостокской агломерации в этом году отремонтируют 87 километров дорог.

Фото Станислава Луценко

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: шамора  дороги  сезон 



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