Во Владивостоке приводят в порядок дорогу к бухте Шамора

Девять километров уже заасфальтированы на краевой дороге Владивосток–Артем в районе бухты Шамора. Работы идут в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



Как сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, работы на «горностаевской» трассе идут как до, так и после бухты Шамора.



«Всего на этой дороге будет отремонтировано 19 километров. В районе бухты Шамора в настоящий момент идет выборка пучин, засыпка их скальным грунтом. До поворота на Шамору, в районе Щитовой, уже уложено два слоя асфальтобетона на девяти километрах, эти работы продолжаются», – добавили в департаменте.



Отметим, чтобы завершить ремонт на заасфальтированных участках, дорожникам остается провести отсыпку обочин и нанести разметку. Выполнить эти работы планируют в течение двух недель.



Напомним, в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Приморье в этом году отремонтируют более 50 километров краевых дорог. Работы идут на пяти трассах: Владивосток–Находка–Порт Восточный, Раздольное–Хасан, Владивосток–Артем (вдоль Уссурийского залива), подъезд к аэропорту и к станции Угольная. Всего на территории Владивостокской агломерации в этом году отремонтируют 87 километров дорог.

Фото Станислава Луценко