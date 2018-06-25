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Более 14 тысяч тонн крабов выловили рыбаки Приморья

25 Июня 2018, 13:50 | Приморье

Крабовые квоты освоены рыбаками Приморья на 50 процентов

По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, приморские предприятия увеличили вылов крабов по сравнению с прошлым годом на 3,4 тысячи тонн.

«По состоянию на 15 июня добыто более 14 тысяч тонн крабов, квоты освоены на 50%», – сообщили в ведомстве.

Также приморские рыбаки выловили почти 2 тысячи тонн креветки, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Вице-губернатор края Валентин Дубинин подчеркнул, что увеличить добычу удалось благодаря проведению в 2017 году крабовых аукционов. Между предприятиями Приморья распределили более четырех тысяч тонн крабов.  

Отметим, ранее врио Губернатора края Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.

«Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры», – обозначил Андрей Тарасенко.

Напомним, обеспечение доступной рыбой и морепродуктами населения страны – одно из поручений Президента России Владимира Путина. Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: краб  рыбная отрасль  квоты 



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