Во Владивостоке выяснили, что не в закупках счастье

С 1 июля 2015 года в России вступает норма закона о том, что не менее 18% совокупного годового стоимостного объема договоров по госзакупкам госкомпаний должны быть заключены с субъектами малого и среднего предпринимательства. В связи с этим во Владивостоке 19 июня прошла конференция «Участие малого и среднего бизнеса в крупнейших проектах с государственным участием на Дальнем Востоке», организованная Минвостокразвития при поддержке администрации Приморского края. Подробности в материале "Золотого Рога":

Заместитель министра РФ по развития Дальнего Востока Сергей КАЧАЕВ начал конференцию с того, что еще раз озвучил те проекты, которые сегодня реализуются на Дальнем Востоке. Это развитие Транссиба, строительство космодрома "Восточный", нефтехимических и газоперерабатывающих производств, гидротехнических и энергетических сооружений. Но без развития малого и среднего бизнеса достичь опережающего развития территории, по мнению заместителя министра, невозможно.

"Реализуя крупные проекты с государственным участием нам нужно делать ставку на бизнес и его предпринимательские способности, - сказал Сергей Качаев. - И спрос на услуги малого и среднего бизнеса, который формируют крупные компании с государственным капиталом, может стать катализатором для развития бизнеса на территории. Предприниматели должны воспользоваться этой ситуацией и получить те заказы, которые крупный бизнес сегодня готов им отдать через систему закупок. Для этого необходимо объединиться и федеральным властям, и региональным, и компаниям с государственным участием. Цель нашей конференции как раз и заключается в том, чтобы крупный и малый бизнес услышали друг друга. Предприниматели должны понять, как стать поставщиками РЖД, АЛРОСа, РАО ЭС Востока и т.д.".

Руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю Сергей ВЯЛЫХ со своей стороны отметил, что в связи с вступлением в силу постановления Правительства об особенностях привлечения к закупкам субъектов малого бизнеса, ведомство ожидает некоторого всплеска жалоб от участников торгов.

"Это нормальная ситуация, и так происходит всегда, как только новый нормативный акт вступает в силу, - отметил он. – Наиболее частым нарушением законодательстве в сфере организации закупок является ценовой сговор. Однако у нас есть довольно большой опыт работы и правоприменительной практики и по ФЗ № 44, и по ФЗ №223. Поэтому мы со своей стороны может гарантировать, что будем держать эту ситуацию на контроле и после вступления в силу нового нормативного акта".

Информацию о своих проектах и планах закупок на конференции представили сразу несколько крупных государственных компаний. Стоит отметить, что все представители крупного бизнеса говорили о том, что очень заинтересованы в сотрудничестве с небольшими компаниями – поставщиками товаров и услуг.

"У ОАО "РЖД" большие планы по модернизации Байкало-Амурской области: будет построено или реконструировано 90 станций, а также построен новый байкальский тоннель длиной 6,7 км", - рассказал заместитель начальника дирекции развития железных дорог Восточного полигона Владимир КОСИК.

В связи с этим ожидается большой объем закупок товаров и услуг со стороны ОАО "РЖД". Представители компании рассказали, каким образом предприниматели могут принять участие в конкурсах и аукционах, а также выступить субподрядчиком.

"Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили местные поставщики - это будет иметь экономический эффект: повышение конкурентоспособности, лучшая цена, рост качества предоставляемых товаров и услуг", - подчеркнул заместитель начальника Центра организации закупочной деятельности ОАО "РЖД" Максим РАЧКОВСКИЙ.

Готовы привлекать малый бизнес к своим проектам и энергетики.

"Мы активно работаем с компаниями малого и среднего бизнеса", - рассказал директор по закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Вячеслав ГРИШИН. По его словам, только в прошлом году у субъектов малого и среднего бизнеса «РАО ЭС Востока» было закуплено товаров и услуг на сумму более 15,79 млрд рублей (29,47% от общего стоимостного объема заключенных договоров). За 4 месяца текущего года объем таких договоров составил 6,06 млрд рублей (28,28%).

Представители сферы малого и среднего бизнеса традиционно выполняют для компаний холдинга строительно-монтажные работы (28%), работы по ремонту, обслуживанию и реконструкции оборудования, зданий и сооружений (21%), а также поставки электротехнической продукции, приборов и оборудования (8%), общестанционного оборудования (7%), другие работы и услуги.

«Наша, компания стремится к поддержке малого и среднего бизнеса в регионах своего присутствия. Свыше 60% закупок производится у “местных” поставщиков, - отметил Вячеслав Гришин. - Поэтому для работы нашего холдинга вопрос развития сферы малого и среднего бизнеса играет очень важную роль. В то же время практика показывает, что у предприятий малого и среднего бизнеса есть определенные трудности, например, при участии в торгах на электронных площадках, и только совместные шаги навстречу друг другу помогут развивать бизнес обеих сторон».

Заместитель исполнительного директора АК "АЛРОСА" Руслан СИЗОНОВ отметил, что из 900 закупок, которые проводит компания, 170 приходится на малый бизнес. Дальневосточных поставщиков среди них не так много и потенциал для роста у региональных поставщиков здесь огромен.

А вот малый бизнес, видимо, пока своего места в крупных проектах, видимо, не видит: предпринимателей на конференцию собралось крайне мало. Большой зал заседаний краевой администрации был заполнен менее чем на одну треть и представителей малого бизнеса среди них были единицы. Вопросы представителей малого бизнеса были полны скепсиса: они говорили о том, что продукция, произведенная на Дальнем Востоке по-прежнему неконкурентоспособна по сравнению с товарами, произведенными в центре России. Для того, чтобы малый бизнес каждой конкретной территории выиграл от реализации в регионе крупных проектов, предлагали законодательно закрепить приоритетное право местного бизнеса для участия в закупках. Эту идею заместитель министра Дальнего Востока обещал обсудить в Министерстве.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.