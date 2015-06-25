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На о. Русском во Владивостоке сдают в аренду памятники истории
Администрация Владивостока предлагает предпринимателям в аренду пять объектов военного городка №11 на Русском острове. Торги на право аренды состоятся 21 июля. Заявки принимаются до 10 июля. Подробности в материале газеты "Золотой Рог":
Все объекты, бывшие хранилища площадью по 300 кв. метров каждый, расположены в живописном месте, рядом - дорога, что обеспечивает хорошую доступность, подведено электричество, неподалеку - морское побережье бухты Новик. Особый колорит помещениям придает их размещение в скале.
Объекты являются памятниками истории (бывшие пороховые погреба и военные склады), поэтому в документах прописаны возможные виды использования: организация культурных мероприятий, туристско-экскурсионной деятельности, музей.
Начальная цена на право заключения договора аренды - от 280 до 314 тысяч рублей на каждый из объектов. Ежемесячная ставка аренды фиксированная - 45,9 тыс. рублей. Для субъектов малого и среднего бизнеса, либо для предприятий некоторых видов деятельности может применяться льготная ставка аренды.
Как подчеркнули в управлении муниципальной собственности, продажа или аренда муниципального имущества имеет позитивное значение для города: объекты получают рачительных хозяев, город - новые предприятия, а местный бюджет пополняется как за счет торгов, так и за счет налогов.
Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте vlc.ru и torgi.gov.ru. Справки по тел.: 8 (423) 244-60-16 и 245-40-85, МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости».
E-mail: mu_apmzn@mail.ru
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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видел я эти объекты. . . . . за что там платить такое бабло???? туда еще вкинуть надо хз сколько. . . и срок аренды или 3 или 5 лет. . . за это время там только в минуса уйти можно. . . . кроме того прямого выхода к морю нет. . . администрация города лохов ищет. . .