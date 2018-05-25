Владивосток готовится принять самое большое круизное судно в мире "Гармония морей"

Для того, чтобы заход этого морского гиганта во Владивосток стал возможен, необходимо углубить главный причал города

Самое большое круизное судно в мире «Гармония морей» может посетить Владивосток в 2019 году, когда в краевом центре завершатся дноуглубительные работы в порту. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума-2018 заявил ТАСС глава Приморья Приморья Андрей Тарасенко.

«Сегодня в Приморье активно развивается такое направление как круизный туризм. К нам во Владивосток заходят самые крупные суда. В июне к нам зайдет одно из крупнейших по величине (имеется ввиду "Очарование морей" – Allure of the Seas). А в 2019 году, когда мы закончим все ремонтные работы по дноуглублению, ожидаем заход самого большого судна в мире», – заявил Андрей Тарасенко.

Самым большим круизным лайнером в мире является Harmony of the Seas, оператор - круизная компания Royal Caribbean Cruises. Его длина составляет 362 метра, и оно способно вместить более 6 тысяч пассажиров и около 2,2 тысяч членов экипажа. Для того, чтобы заход этого морского гиганта во Владивосток стал возможен, необходимо углубить главный причал города, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Для этой цели Росморпорт разработал проект дноуглубительных работ. В данный момент он проходит государственную экологическую экспертизу. Владивосток регулярно принимает большие океанские круизные лайнеры. В прошлом году количество таких визитов достигло 14.

Ранее стало известно, что один оператор Royal Caribbean Cruises рассматривает возможность развития глобального бизнеса в Приморье. Компания намерена запустить новую постоянную круизную линию, одним из портов захода которой станет Владивосток.

Напомним, врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко принимает участие в работе XXII Петербургского международного экономического форума, который проходит в культурной столице России с 24 по 26 мая.

На площадке форума глава региона подпишет около 10 соглашений, в том числе о внедрении инноваций в дорожной и коммунальной сферах, выпуске гражданской продукции, реализации концепции «Цифровой город», развитии биржевых торгов лесоматериалами и другие. Также Андрей Тарасенко проведет переговоры с представителями российских и иностранных компаний, руководством банков, участие в пленарном заседании форума, на котором выступит Президент России Владимир Путин, и в работе тематических сессий.

Отметим, в этом году частью деловой программы ПМЭФ стала дальневосточная повестка.

Газета "Золотой Рог", Владивосток