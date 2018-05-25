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У еще одного приморского банка отозвали лицензию
25 Мая 2018, 10:12 | Приморье
С 25 мая 2018 года банк «Уссури» лишается лицензии на осуществление банковских операций.
Банк не исполнял требования федеральных законов, а также неоднократно был замечен в нарушении закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Посчитав, что существует реальная угроза интересам кредиторов и вкладчикам банка «Уссури», Центробанк приступил к отзыву лицензии.
Фото - rcmm.ru
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