У еще одного дальневосточного банка отозвали лицензию

С 25 мая 2018 года банк «Уссури» лишается лицензии на осуществление банковских операций, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Банк не исполнял требования федеральных законов, а также неоднократно был замечен в нарушении закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Посчитав, что существует реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков банка «Уссури», Центробанк приступил к отзыву лицензии.

Напомним, банк "Уссури" имеет вкладчиков, заемщиков, в том числе физических лиц, филиалы на территории Владивостока и в Приморского края.

Досье "Золотого Рога"

«Уссури» занимает 259-е место по размеру активов, - 5,651 млрд рублей (- 2,2%). Средства физлиц на счетах этого банка составляют 4,779 млрд рублей.

Фото - rcmm.ru

Газета "Золотой Рог", Владивосток