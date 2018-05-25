Инвестпроект стоимостью 85 млн долларов будет реализован в Приморье

На первом этапе под реализацию проекта будет выделено порядка 12 тысяч га земли

в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока . На Петербургском международном экономическом форуме подписан меморандум о намерениях по реализации растеневодческого проекта полного цикла по выращиванию (производству) сои, рапса и рапсового масла, сообщили газете "Золотой Рог"

Документ заключен между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Соджиц Корпорейшн (SojitzCorporation) и "МКР Капитал" в присутствии вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Проект предполагает создание комплекса объектов капитального строительства для выращивания, хранения и переработки сои, рапса и рапсового масла в Ханкайском и Хорольском районах Приморского края и Свободном порту Владивосток. На первом этапе под реализацию проекта будет выделено порядка 12 тысяч га земли. Будут построены завод по производству саженцев, линия упаковки, линия сушки, склад по хранению продукции (элеватор), ремонтно-техническая база, комплекс по переработке круп, комплекс по производству рапсового масла.

За время реализации проекта (2018 – 2023 годы) инвестор планирует вложить в него 85 млн долларов США. Японская компания Соджиц Корпорейшн выступит в роли технологического партнера, предоставив все технологии и оборудование для реализации проекта. Компания также будет осуществлять технологический контроль за проектом.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта намеревается сопровождать проект в режиме «единого окна», содействовать другим участникам меморандума во взаимодействии с федеральными и региональными институтами развития, государственными корпорациями и естественными монополиями, экспорту товаров, произведенных в рамках проекта.

Напомним, на Дальнем востоке России реализуется более 1300 инвестиционных проектов с суммой заявленных инвестиций в 3,8 трлн рублей. Благодаря реализации этих проектов в макрорегионе будет создано 125 тысяч новых рабочих мест.

Фото: фотобанк ПМЭФ