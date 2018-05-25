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Во Владивостоке заработает самый большой туалет в городе
25 Мая 2018, 12:54 | Приморье
Его площадь составит 88,5 кв. метров. Одновременно туалетом смогут воспользоваться 14 человек
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Спортивной набережной будет реконструирован общественный туалет. Он может стать самым большим в городе – его площадь составит 88,5 кв. метров, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Владивостока.
«Спортивная набережная является одним из любимых мест отдыха, как у самих жителей Владивостока, так и у его многочисленных гостей. Кроме этого, она является площадкой проведения различных массовых мероприятий. Но в настоящее время здесь отсутствуют благоустроенные туалеты, подключенные к централизованным коммунальным системам», – отметила начальник отдела дизайна городской среды, архитектуры и застройки территорий Татьяна Шлеина.
В настоящее время администрацией Владивостока организована работа по подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию общественного туалета.
Согласно разработанному проекту мужским туалетом одновременно смогут воспользоваться восемь человек, женским – шесть. При этом в каждом из залов – мужском и женском – будет установлено по одной кабине для маломобильных граждан. Также проектом в общественном туалете предусмотрено искусственное освещение, при оборудовании туалета будут применены антивандальные материалы.
Напомним, в этом году владивостокцы сами выбирали территории для первоочередного благоустройства. Итогами голосования 18 марта территориями-лидерами стали семь общественных пространств: пешеходная тропа «Берег здоровья»; зона отдыха «Площадь Спортивная Гавань» (общественный туалет); территория между набережной Цесаревича и ул. Светланской, включая территории скверов Невельского, Пушкина и Матросского сквера; общественная территория «Сопка Бурачка»; территория в районе МБОУДО «Владивостокский городской дворец детского творчества»; общественная территория (ул. Енисейская, 23-24, адресная привязка: ул. Русская, 5); парк (о. Попова, на пересечении улиц Заводской, Подгорной, Садовой).
Как пояснили в управлении градостроительства и архитектуры, одни объекты получится благоустроить уже в этом году. Например, будет открыт общественный туалет на Спортивной набережной. Начнется работа по созданию пешеходной и велодорожки в рамках проекта «Берег здоровья» от спорткомплекса «Олимпиец» до мыса Кунгасного. Частично будут благоустроены территории в районе Дворца детского творчества, скверах Адмирала Невельского и А.С. Пушкина. По остальным объектам будут вестись подготовительные и документационные работы, которые являются также важным этапом проведения качественного благоустройства территорий.
«В настоящее время технические задания подрядчикам проходят проверку стоимости в Госэкспертизе для последующей организации проведения торгов на проектные работы», – отметили в управлении градостроительства и архитектуры.
Изображение предоставлено управлением градостроительства и архитектуры.
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Теги: жкх благоустройство
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