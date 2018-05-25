На ПМЭФ-2018 Приморский край подписал соглашение с "Алмаз-Антей"

Стороны договорились сотрудничать в поиске и запуске совместных проектов по выпуску гражданской продукции

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Александр Ведров подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума в четверг, 24 мая, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Заключив данное соглашение, стороны договорились сотрудничать в поиске и запуске совместных проектов по выпуску гражданской продукции.

Отметим, «Алмаз-Антей» является ведущей компанией российского оборонно-промышленного комплекса, активно развивающей и наращивающей свое присутствие на международных рынках продукции военного назначения и смежных рынках продукции двойного и гражданского назначения.

Напомним, глава Приморского края Андрей Тарасенко принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме – 2018, который проходит в культурной столице России 24-26 мая.

Всего на площадке ПМЭФ будет подписано около 10 соглашений. В их числе – о внедрении инноваций в дорожной и коммунальной сферах, выпуске гражданской продукции, реализации концепции «Цифровой город», развитии биржевых торгов лесоматериалами и другие.

Кроме того, Андрей Тарасенко проведет переговоры с представителями российских и иностранных компаний, руководством банков. Глава Приморского края примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, на котором выступит Президент России Владимир Путин, а также в тематических сессиях.

Отметим, что частью деловой программы ПМЭФ стала дальневосточная повестка. По итогам 2017 года Дальний Восток стал лидером среди федеральных округов по темпам роста объемов частных инвестиций в экономику региона – рост составил 17,1% при среднероссийском показателе в 4,4%. Улучшение инвестклимата и перспективы привлечения новых инвесторов в регион обсудили на панельной сессии «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций» под председательством вице-премьера Правительства России – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Отдельная часть программы форума будет посвящена вопросам развития и продвижения инвестиционно-привлекательного имиджа Дальнего Востока.

Дальнейшее обсуждение перспектив опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и интеграции региона в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона продолжат в рамках четвертого Восточного экономического форума, который состоится 11–‪13 сентября во Владивостоке.