Сын губернатора Сахалина завалит Дальний Восток огурцами и помидорами

Никита Кожемяко определился с перспективным бизнесом в Приморье

Сын губернатора Сахалина Олега КОЖЕМЯКО Никита КОЖЕМЯКО инвестирует 3,5 млрд рублей в проект создания тепличного комплекса в Приморском крае в рамках территории опережающего развития «Михайловский», сообщил Кожемяко-младший корреспонденту Деловой газеты «Золотой Рог» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), после того, как получил свидетельство резидента ТОР.

Никита Кожемяко является единственным учредителем ООО «НК-лотус», зарегистрированного в поселке Новошахтинский в марте 2018 года. Уставный капитал компании – 10 тыс. рублей, специализация: «выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей». Гендиректором компании выступает Артур ШУЛЬЖИЦКИЙ.

«Часть средств будет собственные, часть - заемные. Начальная стадия проекта уже идет полным ходом. Непосредственно приступить к строительству планируем в июле. Первая очередь будет закончена к четвертому кварталу 2019 года. Выращивать будем томаты и огурцы», - пояснил Никита Олегович.

Полностью интервью с Никитой Кожемяко будет опубликовано в ближайших номерах Деловой газеты «Золотой Рог».

Напомним, что в настоящее время Никита Олегович Кожемяко входит в состав совета директоров ПАО «Преображенская база тралового и рефрижераторного флота» (ПБТФ, Приморский край), в котором ему напрямую принадлежит 0,94% акций.

Кроме того, он является единственным учредителем ООО Комплекс семейного отдыха «Бухта Петрова» (зарегистрировано во Владивостоке в мае 2016 года). Также Никите Кожемяко принадлежит 100% долей ООО «Аркобалено» (Владивосток, специализация - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания), 100% капитала ООО «Льдинка» и ООО «Тиррено», 92,82% капитала «Специализированное автотранспортное предприятие» (все – Владивосток), 30% акций АО «Преображенский рыбокомбинат» (52% принадлежит ПАО «ПБТФ») и 49% ООО «Восход» (51% принадлежит ПАО «ПБТФ»). Последняя компания, созданная в октябре 2016 года, планирует инвестировать 126 млн рублей в создание в Приморье, в рамках Свободного порта Владивосток, предприятия по добыче и первичной переработке краба.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог, Санкт-Петербург