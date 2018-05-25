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Сын дальневосточного губернатора увлекся овощами
Никита Кожемяко определился с перспективным бизнесом в Приморье
Сын губернатора Сахалина Олега КОЖЕМЯКО Никита КОЖЕМЯКО инвестирует 3,5 млрд рублей в проект создания тепличного комплекса в Приморском крае в рамках территории опережающего развития «Михайловский», сообщил Кожемяко-младший корреспонденту Деловой газеты «Золотой Рог» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), после того, как получил свидетельство резидента ТОР.
Никита Кожемяко является единственным учредителем ООО «НК-лотус», зарегистрированного в поселке Новошахтинский в марте 2018 года. Уставный капитал компании – 10 тыс. рублей, специализация: «выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей». Гендиректором компании выступает Артур ШУЛЬЖИЦКИЙ.
«Часть средств будет собственные, часть - заемные. Начальная стадия проекта уже идет полным ходом. Непосредственно приступить к строительству планируем в июле. Первая очередь будет закончена к четвертому кварталу 2019 года. Выращивать будем томаты и огурцы», - пояснил Никита Олегович.
Полностью интервью с Никитой Кожемяко будет опубликовано в ближайших номерах Деловой газеты «Золотой Рог».
Напомним, что в настоящее время Никита Олегович Кожемяко входит в состав совета директоров ПАО «Преображенская база тралового и рефрижераторного флота» (ПБТФ, Приморский край), в котором ему напрямую принадлежит 0,94% акций.
Кроме того, он является единственным учредителем ООО Комплекс семейного отдыха «Бухта Петрова» (зарегистрировано во Владивостоке в мае 2016 года). Также Никите Кожемяко принадлежит 100% долей ООО «Аркобалено» (Владивосток, специализация - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания), 100% капитала ООО «Льдинка» и ООО «Тиррено», 92,82% капитала «Специализированное автотранспортное предприятие» (все – Владивосток), 30% акций АО «Преображенский рыбокомбинат» (52% принадлежит ПАО «ПБТФ») и 49% ООО «Восход» (51% принадлежит ПАО «ПБТФ»). Последняя компания, созданная в октябре 2016 года, планирует инвестировать 126 млн рублей в создание в Приморье, в рамках Свободного порта Владивосток, предприятия по добыче и первичной переработке краба.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог, Санкт-Петербург.
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