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Работа бизнес-омбудсмена Приморья Марины Шемилиной вновь отмечена благодарностью
Бизнес-омбудсмен Приморского края Марина Шемилина в пятый раз отмечена благодарностью Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова за стабильную и эффективную работу.
Итоги деятельности данного института в целом по стране и награждение лучших региональных Уполномоченных, наиболее плодотворно работавших в 2016 году, подвели в ходе IX Всероссийской конференции «Федеральный ситуационный анализ по обсуждению ежегодного доклада Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей», которая проходила 23-24 мая на площадке Общественной палаты РФ.
Бизнес-омбудсмен Приморья Марина Шемилина в пятый раз была отмечена благодарностью за стабильную и эффективную работу института Уполномоченного в крае.
«Эта награда принадлежит всем, кто сотрудничает с нами, всем, кто помогает защищать интересы бизнеса, – общественных помощников Уполномоченного, экспертов pro bono, предпринимательские объединения, органы исполнительной и законодательной власти региона, федеральные структуры, осуществляющие деятельность на территории Приморья и органы местного самоуправления. Ведь только в тесном конструктивно взаимодействии можно решать поставленные перед нашим институтом задачи», – прокомментировала Марина Шемилина.
На пленарной сессии конференции также прошло обсуждение основных положений доклада Бориса Титова Президенту России Владимиру Путину и обзор ключевых вопросов, требующих решения для развития бизнеса в стране.
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