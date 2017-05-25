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Центральную площадь Владивостока "завалят" доступной рыбой

25 Мая 2017, 17:27 | Приморье

Рыбу по доступным ценам обещают продавать на главной ярмарке Приморья два дня, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Жители столицы Приморья смогут приобрести рыбу и другие продукты по доступным ценам на традиционной продовольственной ярмарке, которая развернется на центральной площади Владивостока.

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморского края, на этой неделе продовольственная ярмарка будет работать два дня.

«Ярмарка развернется на центральной площади Владивостока в пятницу, 26 мая, с 8.00 до 19.00 часов и в субботу, 27 мая, с 9.00 до 18.00», – отметили в ведомстве.

Цены на рыбу, а также другие продукты по-прежнему остаются на ярмарке ниже среднекраевых. Килограмм горбуши на ярмарке можно приобрести от 130 рублей, сельдь – от 60 рублей, камбалу по 85 рублей, навагу – от 60 рублей. Свою продукцию на ярмарке представят около 300 сельхозпроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

По мнению вице-губернатора края Дениса Бочкарева, ярмарки – один из способов сдерживания роста цен и дополнительная возможность для фермеров реализовать свою продукцию без посредников.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: цены  ярмарка  рыба 



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