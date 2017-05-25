Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Центральную площадь Владивостока "завалят" доступной рыбой
Рыбу по доступным ценам обещают продавать на главной ярмарке Приморья два дня, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Жители столицы Приморья смогут приобрести рыбу и другие продукты по доступным ценам на традиционной продовольственной ярмарке, которая развернется на центральной площади Владивостока.
Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморского края, на этой неделе продовольственная ярмарка будет работать два дня.
«Ярмарка развернется на центральной площади Владивостока в пятницу, 26 мая, с 8.00 до 19.00 часов и в субботу, 27 мая, с 9.00 до 18.00», – отметили в ведомстве.
Цены на рыбу, а также другие продукты по-прежнему остаются на ярмарке ниже среднекраевых. Килограмм горбуши на ярмарке можно приобрести от 130 рублей, сельдь – от 60 рублей, камбалу по 85 рублей, навагу – от 60 рублей. Свою продукцию на ярмарке представят около 300 сельхозпроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.
По мнению вице-губернатора края Дениса Бочкарева, ярмарки – один из способов сдерживания роста цен и дополнительная возможность для фермеров реализовать свою продукцию без посредников.
Новости тематики
- Центральную площадь Владивостока "завалят" доступной рыбой
- Индия повторно откроет алмазную фабрику в Приморье
- Приморские кооператоры смотрят на сторону
- Свободный порт Владивосток "захватывает" Камчатку, Сахалин и в Хабаровский край
- У одного из портов Владивостока сменился гендиректор
- "Терминал Астафьева" начал реализацию крупного инвестпроекта
- Во Владивостоке пройдет VI форум "Информационная безопасность и защита конфиденциальных данных"
- В Приморье запахло нефтепереработкой
- Госуслуги для предпринимателей Приморья
- Поступило указание поставить веб-камеры на объектах ТОР и Свободного порта Владивосток
Новости раздела
- Работа бизнес-омбудсмена Приморья Марины Шемилиной вновь отмечена благодарностью
- Центральную площадь Владивостока "завалят" доступной рыбой
- Круизное судно "Costa NeoRomantica" впервые пришвартуется в порту Владивостока
- 850 сим-карт предоставила компания "МегаФон" Уссурийскому унитарному предприятию тепловых сетей
- Индия повторно откроет алмазную фабрику в Приморье
- Российское ПО: кодируем сами
- МТС увлеклась кибербезопасностью
- Приморские кооператоры смотрят на сторону
- Внедорожники УАЗ покоряют Приморье
- Во Владивостоке активно ремонтируют дороги
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- К берегам Приморья приближается авианосец США
- Эксперты пророчат рост продаж недвижимости из-за оттока населения из Приморья и Дальнего Востока
- На остров Русский посыпятся миллиарды
- Один из крупнейших портов Приморья уходит в новые руки
- В рамках ВЭФ Путин проведет важное для Дальнего Востока мероприятие
- Для работодателей введут новый обязательный взнос
- В Приморье семью выселяют из квартиры
- "Аэробус" из-за технических неполадок не добрался до Москвы
- В Свободном порту Владивосток будут гранить якутские алмазы
- Дальний Восток завалили триллионами рублей