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Круизное судно "Costa NeoRomantica" впервые пришвартуется в порту Владивостока
На борту «Costa NeoRomantica» находится более тысячи туристов из Японии и Южной Кореи, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Круизное судно «Costa NeoRomantica» пришвартуется в порту Владивостока во вторник, 30 мая. Лайнер посетит край впервые. Как сообщили в департаменте туризма Приморья, на борту «Costa NeoRomantica» находится более тысячи туристов из Японии и Южной Кореи. Они прибудут в город в 7.00, а торжественная встреча начнется на верхней площадке Морского терминала часом позже.
«В праздничную программу включены номера творческих коллективов Дальрыбвтуза, выступление отряда барабанщиц, художественная выставка Приморской картинной галереи и другие мероприятия. На нижней площадке Морвокзала расположится маркет сувениров с национальной и региональной символикой», – рассказали во Владивостокском пассажирском терминале.
По традиции на борт судна, заходящего в порт впервые, поднимется представительская делегация Приморья, чтобы поприветствовать гостей и капитана лайнера.
Туристы пробудут в крае до 16.00. За это время они успеют познакомиться с основными достопримечательностями Владивостока, совершив обзорную экскурсию по городу и посетив самые интересные места туристского показа, включая музей имени Арсеньева, музей автомотостарины, краевую картинную галерею, музей современного искусства «Заря», а также совершат поездку по Транссибирской магистрали и другое.
Отметим, в этом году Приморье ожидает рекордное количество судозаходов – круизные лайнеры с южнокорейскими и японскими туристами посетят регион 14 раз, причем шесть судов зайдут в край уже в этом месяце.
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