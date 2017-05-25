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850 сим-карт предоставила компания "МегаФон" Уссурийскому унитарному предприятию тепловых сетей
Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей (УМУПТС) начало использовать сим-карты в приборах учета. Поставщиком услуги стал оператор связи «МегаФон», выиграв аукцион на предоставление комплекса телекоммуникационных сервисов для одного из крупнейших городских предприятий, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
850 сим-карт предоставила компания «МегаФон» Уссурийскому унитарному предприятию тепловых сетей - основному поставщику тепла и горячей воды в дома и учреждения второго по величине города Приморского края. Часть из них будет использоваться традиционно – для обеспечения голосовыми услугами и передачи данных, - остальные были установлены в приборы учета. Такое использование сим-карт позволяет в режиме реального времени дистанционно контролировать работу оборудования, отслеживать температуру и давление в системах отопления и горячего водоснабжения. Теперь гораздо проще, без лишних расходов на транспорт и персонал, выяснить недочеты в работе оборудования и оперативно реагировать на отклонения, что в целом повышает эффективность работы системы.
Таким образом, УМУПТС пополнило число предприятий, использующих сервисы на основе технологии М2М (machine-to-machine), созданной для обмена информацией между устройствами.
«Сегодня М2М-сервисы набирают популярность, - отмечает Елена Крыгина, руководитель по развитию бизнеса на корпоративном рынке Приморского отделения компании «МегаФон». - Все больше компаний выбирают решения на основе этой технологии для дистанционного контроля за объектами в самых разных отраслях. В Приморье сим-карты «МегаФона» используют в телемедицине, в гостиничных приборах учета, в коммунальной сфере для контроля показаний счетчиков, в платежных терминалах, в оборудовании Глонасс. При этом важно помнить, что у каждой отрасли своя специфика. И мы готовы предложить оптимальное решение для каждого клиента».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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