Индия повторно откроет алмазную фабрику в Приморье

Индия спустя 14 лет предпримет вторую попытку открыть в Приморье фабрику по огранке алмазов. Дополнительным стимулом для инвесторов стало заявление вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА, что зарубежные производители бриллиантов - клиенты якутской «АЛРОСА», открывающие ограночные мощности на территории РФ, могут получить преференции при закупках алмазного сырья у российского алмазодобытчика.

Планируется, что на III Восточном экономическом форуме, который будет проходить во Владивостоке 6-7 сентября, индийская KGK Group официально откроет в Приморье фабрику по огранке бриллиантов из сырья «АЛРОСА».

Напомним, что первым подобным проектом в крае стало открытие в марте 2003 года индийскими предпринимателями братьями Раджешем и Сунилом ГАНДИ завода по огранке мелких алмазов «Приморский алмаз». Запуск производственных мощностей во Владивостоке был обусловлен тем, что в Приморье оказалась более дешевая по сравнению с Якутией рабочая сила.

В предприятие, по заявлению инвесторов, было вложено около $500 тыс. Специально из Индии были привезены шлифовальные станки и другое необходимое для производства огранки алмазов оборудование. В 2005 году на «Приморском алмазе» на огранке алмазов уже работало 150 человек.

Досье "Золотого Рога": ООО «Приморский алмаз» зарегистрировано во Владивостоке 25 апреля 2002 года. До июля 2016 года 100% долей ООО принадлежали Сунилу Ганди, в настоящее время единственным учредителем компании является ее гендиректор Алексей ГИЛЬМАН. Последний раз чистую прибыль «Приморский алмаз» получил в 2014 году (13,155 млн рублей), до этого ООО два года подряд генерировало убытки. Однако уже в 2015 году компания вновь стала убыточной (-56 тыс. рублей).

Успешное предприятие подкосила позиция «АЛРОСА», которая вначале сократила до минимума поставки сырья для обработки, а затем и вовсе их прекратила. Братьям Ганди пришлось забыть об огранке и переключиться на продажу ювелирных изделий. Но в 2010 году пришлось прикрыть и это направление на фоне низкого спроса.

Новый инвестор в лице куда более мощной KGK планирует построить фабрику в рамках режима Свободный порт Владивосток (СПВ) за два года. Индийцы уже завезли оборудование для строящейся площадки. Объем инвестиций в проект составляет 496,6 млн рублей, планируется создание до 500 новых рабочих мест.

Предполагается, что ежемесячно на производстве замкнутого технологического цикла будет обрабатываться до 9 тыс. карат алмазного сырья, закупаемого у «АЛРОСА».

Индийский инвестор будет пользоваться услугами открытого ранее в г.Артеме ООО «Евразийский Алмазный Центр» (ЕАЦ). Центр окажет содействие «КГК ДВ» (российская «дочка» KGK Group) с логистикой, страхованием ценных грузов и сопровождением ограночного производства.

Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», ООО «ЕАЦ» планирует инвестировать более 32 млн рублей в инфраструктурный кластер ювелирной продукции во Владивостоке в рамках режима СПВ. Компания на паритетных основах принадлежит ПАО «Фонд ТИГР» (100% принадлежит экс-губернатору Сергею ДАРЬКИНУ) и таможенному брокеру «ТБСС» (Москва).

Досье "Золотого Рога": ООО «Евразийский Алмазный Центр» зарегистрировано 12 мая 2016 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Уставный капитал ООО «ТБСС» составляет 18,8 млн рублей, учредителями являются бывший совладелец московского ООО «Русювелиртранс» Сергей ХИРЬЯКОВ (86,5%) и Нина МИРОНОВА (13,5%).

ЕАЦ расположился на территории старого аэропорта Владивосток. Предполагается, что здесь разместятся представители компаний по добыче и продаже алмазного сырья, производителей бриллиантов и ювелирных изделий, геммологических лабораторий, банков, страховых компаний, специализированных перевозчиков, таможенных брокеров, а также специализированный таможенный пост и государственные контролеры.

Финансирование кластера предполагается за счет привлечения инвестиций от компаний, заинтересованных в размещении на территории ЕАЦ своих производственных и сервисных предприятий. Предполагается, что основной объем ювелирной продукции, произведенный резидентами ЕАЦ, будет направлен на экспорт.

KGK Group уже выступила с предложением о создании и продвижении бренда «Русская огранка». По словам Юрия Трутнева, ему неоднократно пытались доказать, что огранка в России невозможна и невыгодна. «А вот коллеги из Индии (KGK – «Золотой Рог») говорят прямо противоположное. Они говорят, что у российской огранки хорошие традиции, и они бы хотели создать бренд», - сказал Трутнев.

Вице-премьер отметил, что качество российской огранки славилось с начала прошлого столетия, а потом потихонечку перестало быть известным. «Люди это помнят и считают, что восстановление такого бренда может быть одним из элементов позиционирования и брендирования натуральных камней по отношению к возникшей угрозе смешения с рынком синтетических камней», - сообщил Трутнев.

Он считает, что необходимо восстанавливать в России огранку и ювелирное производство, для чего, вероятно, придется внести изменения в налоговое, таможенное и тарифное регулирование.

«Я приеду в Москву и буду на эту тему специальное совещание проводить, разбираться. Потому что, знаете, у меня теперь такое ощущение, что кто-то здесь чуть ли не сознательно мешает. Настолько бестолково выстроено регулирование отрасли, что возникает ощущение, что ее специально выпихивают за рубеж», - заявлял Трутнев в марте во время визита в Дели.

Олег КЛИМЕНКО.