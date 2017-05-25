Российское ПО: кодируем сами

В официальных программах развития ИТ-сектора субъектов Дальнего Востока нет ничего о переходе на ипортозамещение

Актуальная сегодня тема импортозамещения не обошла стороной и сектор программного обеспечения (ПО). В первую очередь от иностранных программных продуктов придется отказаться государственным компаниям. Вдохновятся ли этим примером коммерческие структуры - большой вопрос. Подробности - в обзоре межрегионального журнала «Дальневосточный Капитал».

Разговоры о переходе госструктур на ПО российской разработки велись давно, однако стратегической задачей импортозамещение в этой сфере стало менее трех лет назад. Обострение отношений с западом и санкции в отношении российских компаний показали, что рассчитывать только на импорт неразумно. Определенную, однако отнюдь не решающую роль сыграло и резкое падение курса национальной валюты.

Выигрышный вариант?

По ряду параметров отечественное ПО уже сегодня выигрывает у импортного. Среди таковых - цена, адаптация под российские условия и хорошая техническая поддержка.

- Если говорить об отечественном ПО, то у него есть ряд несомненных преимуществ. А именно: доступность по цене, адаптированность под российские условия и наличие технической поддержки, - отмечает руководитель направления корпоративных проектов компании ООО «Софт Сервис Групп» из Хабаровска Константин ЕЛИН.

- Основная причина стремления отказаться от импорта - защита интересов государства. Все разговоры о «переходе на свое» касаются исключительно госструктур. Тогда как коммерческие компании и индивидуальные пользователи вольны выбирать те решения, которые им больше подходят, и я не думаю, что бизнес насильно кто-то заставит переходить на российские разработки, - говорит директор по развитию бизнеса ГК «Акцент» Евгений МАКАРОВ.

- Для государственных структур в связи с нестабильными международными отношениями и санкциями стала критичной независимость от иностранных поставщиков ПО. Не радуют и скачки курса доллара, из-за которых невозможна оптимизация затрат на ПО. Но для бизнеса важна оптимизация расходов, если аналогичное ПО можно приобрести за разумные средства, то и коммерческий заказчик начинает предпочитать отечественный продукт, - полагает руководитель отдела по работе с производителями группы компаний «Компьютеры и сети» Игорь ДОРОХИН (Новосибирск).

- Есть направления, где отечественные разработчики, такие как «1С», «Лаборатория Касперского», «Аскон», «Битрикс», - в лидерах. Но надо понимать, что бюджеты мировых лидеров ПО значительно превышают отечественные. Поэтому сделать софт не хуже мировых стандартов по всем направлениям объективно не получится, - полагает генеральный директор компании «Юманс» из Владивостока Владимир МЕДВЕДЕВ.

- Чтобы разработать новый процессор для компьютера или программное обеспечение, необходимо время. Нужны деньги, специалисты, а самое главное - понимание, для чего производятся данные продукты, кто и в каком количестве их будет потреблять. Государство: «Даешь отечественное!» - но при этом весьма туманно представляет, чего же оно хочет на самом деле. Какой вменяемый предприниматель будет строить свой бизнес при таких вводных? - задается вопросом директор корпоративного отдела компании «Навиком» Евгений НИКИЩЕНКО.

Неполный список

К тому же не во всех сегментах рынка software сейчас можно найти хорошие альтернативы импортным платным программам. Лучше всего, пожалуй, ситуация в области программных продуктов по обеспечению информационной безопасности.

- Уже сегодня мы имеем достойное ПО - вполне на мировом уровне или даже лучше. Прежде всего, антивирусные продукты от «Лаборатории Касперского». Или бухгалтерские продукты от «1С». Наша компания успешно продает и внедряет российские решения от «ИнфоТекс», Positivе Technologies, - говорит Евгений Макаров. - Пока, в силу исторических причин, не просматривается жизнеспособная альтернатива, например, офисному пакету от Microsoft. Российские продукты разработаны, тот же «МойОфис», есть и открытые офисные пакеты. Но удобство, технологии, уровень интеграции классических продуктов от Microsoft остаются на более высоком уровне.

- Допустим, крупный бизнес для реализации каких-нибудь бизнес-процессов покупает себе серверное оборудование от HP или Cisco. Кроме оборудования покупаются софт и техническая поддержка, обеспечивающая безотказную работу оборудования. Будет ли кто-нибудь экспериментировать и ставить альтернативу российского производства? Вряд ли, возникают очень большие риски. А вот если секретарю вместо Microsoft Office поставить отечественный «МойОфис» или свободное ПО, то это вполне приемлемая альтернатива, потому что секретарь в большей степени использует MS Office только для набора текста, - полагает Евгений Никищенко.

- Сегодня наши разработчики могут предложить достаточно широкую линейку программных продуктов. Многие, с многолетним опытом работы, производят конкурентный продукт, который уже давно поставляется на иностранный рынок. При этом стоимость разработки значительно ниже, чем за границей. Примеров много. Это и программы для работы с текстом, как «МойОфис», с видео - Movavi, безопасные операционные системы «Астра Линукс», «Альт Линукс», МСВС, комплексы для защиты системы от таких компаний, как «Лаборатория Касперского» и InfoWatch, программы САПР: «Компас» от «Аскона», NanoCAD от «Нанософта», T-FLEX CAD от «Топ Систем», - рассказывает Игорь Дорохин.

Но цена, как ни странно, не играет первостепенной роли.

- По нашему опыту, среди крупных и средних компаний, при внедрении нового ПО, вопрос его стоимости редко имеет первостепенное значение. Главное - эффективность, интересы и выгоды бизнеса. На стоимость ПО чаще обращает внимание только очень мелкий бизнес, потребности которого крайне скромны, - отмечает Константин Елин.

- Ценообразование для ПО весьма своеобразно. Иностранные компании не повышают цены на свои продукты пропорционально курсу доллара, поэтому падение рубля не оказало решающего влияния на этот рынок, - говорит Евгений Макаров.

На местном уровне и вовсе тишина. Региональные органы власти не торопятся проявлять инициативу. В официальных программах развития ИТ-сектора, принятых администрациями субъектов Дальнего Востока, нет ровно ничего о переходе на «свой продукт».

- Вопрос и в спросе. Невыгодно производить товар, который будет иметь ограниченный спрос. Например, чтобы производить высокотехнологичные товары, необходимы дорогие станки с числовым программным управлением. Для этих станков производители пишут специализированный софт, сопоставимый по стоимости с самим станком. Работа программистов будет целесообразна, только если будет продано определенное количество станков с программным обеспечением. Я прочитал совсем недавно, что в России в 2016 году было произведено всего 200 станков с ЧПУ - на всю страну! При таком маленьком спросе кто будет вкладываться в разработку софта? Каждый дистрибутив оказывается буквально драгоценным, - говорит Евгений Никищенко.

- Государство много чего пытается сделать: гранты, снижение НДФЛ для разработчиков, закупки отечественного ПО. Но меры эти половинчатые, если компания создала продукт, достойный мирового рынка, - разработчику по-прежнему выгоднее уехать, - отмечает Владимир Медведев.

Кадровый вопрос

Каковы перспективы в этом процессе региональных, дальневосточных компаний? Если ПО-импортозамещение не окажется химерой, есть ли у них шанс поучаствовать в развитии этого рынка? Среди препятствий к этому представители компаний отмечают кадровые проблемы - недостаток квалифицированных специалистов. А профессионалы своего дела часто уезжают в Москву или за границу.

В целом для разработки ПО не имеет значения, в какой точке мира ты находишься. Но надо собрать команду и обеспечить достойные условия труда. В чем-то это проще делать в регионах - так как программисты дешевле и при равной зарплате с московскими коллегами многие предпочтут оставаться на местах. Есть две компании федерального уровня, которые уже решили открыть центры разработки во Владивостоке, воспользовавшись преимуществами налогового режима Свободного порта.

- На мой взгляд, мы имеем очень серьезную проблему, связанную с низким уровнем подготовки специалистов местными вузами. Качество образования падает, и с этим надо что-то делать, возможно, менять образовательные стандарты. Два года назад в Приморском крае была создана ИТ-ассоциация. Одна из целей сообщества - работа с кадрами в области ИТ, разработка предложений по улучшению подготовки специалистов. Надеемся увидеть результаты (улыбается), - говорит Евгений Макаров.

- Вопрос увязан с общим развитием Дальнего Востока. В основном местные ИТ-компании выполняют услуги для местного бизнеса, а на федеральный уровень выходят единицы. Будет развиваться регион - будут развитие и работа и у местных компаний, - полагает Владимир Медведев.

- Централизация имеет место, и мы от этого страдаем. Тут те же самые тенденции, что и в любом виде бизнеса. Увеличение зарплат и числа интересных проектов на местах позволило бы удержать кадры. Возможно, помогло бы обращение крупного бизнеса Дальнего Востока и госструктур к местным ИТ-компаниям, - говорит Кирилл ВАСИЛЕНКО из компании Arsenal Pay (Владивосток).

- Весь крупный бизнес давно имеет московское руководство и управляется оттуда. Там же определяется и формируется потребность в софте и в других ИТ-продуктах. Если «железо», обслуживание и ремонт мы еще можем продавать, то продать софт практически нереально, не выдерживаем конкуренции с московскими поставщиками. Остается мелкий бизнес, у которого и потребности мелкие. Я не вижу, как ситуация может измениться к лучшему. Перспектив для программистов здесь нет. Промышленного производства нет, научно-исследовательских институтов нет, конструкторских бюро нет. Только сфера услуг и розничная торговля, и где тут молодому программисту использовать полученные в институте знания? - полагает Евгений Никищенко.

Евгений ПЕТРОВ.