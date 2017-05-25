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МТС увлеклась кибербезопасностью
ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) развивает новое направление бизнеса, планирует выйти на рынок информационной безопасности для защиты от кибератак. Продукт для клиентов может быть запущен уже в этом году на базе собственных ресурсов и дочерней IT-компании «Энвижн Групп».
«Для этого мы запустили центр мониторинга информационной безопасности (Security Operations Center, SOC), работающий в режиме 24/7. Центр создан на базе ресурсов департамента информационной безопасности МТС», - пояснил представитель МТС Дмитрий СОЛОДОВНИКОВ.
Центр в настоящее время обслуживает нужды самой МТС и абонентов компании: в 2016 году было обнаружено около 4,5 млн случаев заражения устройств клиентов и предотвращено порядка 200 млн абонентских переходов по этим ссылкам на вредоносные программы.
«Исходя из полученного опыта, мы планируем разработать типовые продукты для будущих клиентов - как по типу информационных угроз, так и вертикальные решения для отраслей или масштабов бизнеса», - отметил представитель компании.
Олег КЛИМЕНКО.
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