МТС увлеклась кибербезопасностью

ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) развивает новое направление бизнеса, планирует выйти на рынок информационной безопасности для защиты от кибератак. Продукт для клиентов может быть запущен уже в этом году на базе собственных ресурсов и дочерней IT-компании «Энвижн Групп».

«Для этого мы запустили центр мониторинга информационной безопасности (Security Operations Center, SOC), работающий в режиме 24/7. Центр создан на базе ресурсов департамента информационной безопасности МТС», - пояснил представитель МТС Дмитрий СОЛОДОВНИКОВ.

Центр в настоящее время обслуживает нужды самой МТС и абонентов компании: в 2016 году было обнаружено около 4,5 млн случаев заражения устройств клиентов и предотвращено порядка 200 млн абонентских переходов по этим ссылкам на вредоносные программы.

«Исходя из полученного опыта, мы планируем разработать типовые продукты для будущих клиентов - как по типу информационных угроз, так и вертикальные решения для отраслей или масштабов бизнеса», - отметил представитель компании.

Олег КЛИМЕНКО.