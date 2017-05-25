Приморские кооператоры смотрят на сторону

Они вынуждены вывозить продукцию за пределы края потому, что не могут попасть на местный рынок

Список приморских экспортеров в скором времени, вероятно, пополниться еще одним поставщиком продуктов питания на азиатские рынки. Приморский Крайпотребсоюз намерен представит свою продукцию китайским потребителям. Уже отправлены для ознакомления в соседнюю страну образцы печенья, произведенного в недавно открытом новом цехепроизводства кондитерских и хлебобулочных изделий, в Михайловском райпо.

Это не первый опыт потребительской кооперации края сотрудничества на зарубежных рынках. Ранее была предпринята попытка поставок популярных в Японии дикоросов, прежде всего, папоротника, заготавливаемого в Кировском райпо. Правда, японцы предъявили требования к продукту в соответствии со своими стандартами качества, что пока задерживает начало активных поставок в эту страну. Тем не менее перспективы у приморских дикоросов на японском рынке оцениваются специалистами довольно высоко.

Сегодня Приморская потребкооперация объединяет 38 хозрасчетных организаций, из них - 9 райпо, и порядка 4 тыс. пайщиков. Почти все предприятия расположены в сельской местности. Несмотря на то что основная доля оборота приходится на розничные точки (розничная сеть включает в себя 94 магазина, из которых 90 расположены в селах), закупки у населения по-прежнему занимают заметное место в структуре. По словам руководителей Крайпотребсоюза, в последние годы существенно сократились закупки у населения прежде всего картофеля и овощей. Причина в том, что в частных подворьях в сельской местности с каждым годом все меньше и меньше производят продукции.

- Мы ограничены в заготовках потому, что ограничены в сбыте, - сказала на заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию ЗакСа, где обсуждались перспективы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в крае, председатель правления Приморского Крайпотребсоюза Надежда ТРЕГУБ. – У нас три перерабатывающих предприятия - в Черниговке, Яковлевке и Чугуевке. И мы не просим гранты, а просим помочь нам со сбытом. И надеемся на сотрудничество в рамках оптово-распределительного центра. Наши предприятия производят овощные консервы, занимаются заготовкой, переработкой дикоросов – лимонника, калины, сухих грибов, чаги, элеутерококка и т.д. И мы вынуждены вывозить эту продукцию за пределы края потому, что здесь не можем попасть на рынок, даже на ярмарку. У нас есть в Хороле хлебозавод и цех по переработке молока. Мы два года боролись за то, чтобы нам дали место на ярмарке.

Проблема эта давняя. И касается она не только потребительской кооперации. При существующем довольно большом интересе торговых сетей к продуктам местного производства производителям не всегда удается пробиться на рынок, занять место на полках магазинов. «Ретейлеры заинтересованы в дешевом качественном товаре, - отметили на заседании депутаты, - но им нужны прогнозируемые объемы и цены. Как раз этого зачастую предложить невозможно, поэтому они и вынуждены отказываться».

- Главная проблема сегодня – это реализация. Без реализации перспективы мелкотоварных ферм очень слабые. Я не скажу, что ситуация катастрофическая. Но наша продукция дороже по себестоимости, чем у холдингов. У них технологии другие. Но мы можем производить экологически чистую продукцию. Нужен только закон, регулирующий это производство. Может быть, на уровне края ввести нормативы, чтобы мы могли бы аттестовать свою продукцию как более чистую. И с сетями можно решить вопрос, определив для них норму, допустим, 20% полочного пространства под фермерские продукты, - предложил председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Росток» Николай БЕСШАПКИН.

В то же время Андрей ПАХОМОВ, председатель потребительского кооператива «Промилк», созданного для сбора молока в частных подворьях и первичной переработки этого сырья для последующего производства сыров в цехах компании «Провиант», считает, что возникающие проблемы с сетями – это маркетинговые вопросы.

- С сетями надо работать, - сказал Андрей Пахомов на заседании комитета, - у нашей продукции проблем с реализацией нет никаких. Мы продаем ее везде: и на ярмарке, и во всех сетях. Наш кооператив находится в селе Алексей-Никольское, по сути на границе с Китаем. Дорога убитая. До нас ездили частники, собирали молоко у населения сел по 12 рублей за литр. Мы в настоящий момент принимаем по 27 рублей за литр у членов нашего кооператива. В общем от объединения в кооператив ЛПХ, сдающие молоко, только выиграли. У нас есть танкер-охладитель. И какое-то время мы можем молоко там держать при необходимости. Но встает вопрос – где коров пасти? У нас есть такая категория сельхозугодий, как пашня, а такая, как пастбище, в принципе не существует. Коров собирают в стадо члены кооператива для того, чтобы их в поле гнать. Но у земли с одной стороны есть свой владелец и с другой – тоже свой владелец.

Но выиграли члены кооператива не только от того, что получили возможность больше извлекать прибыли от продажи молока. Главным результатом этого объединения стало появление стабильного канала сбыта, снимавшего многие риски, связанные с невозможностью реализовать молоко. По словам Андрея Пахомова, у членов кооператива появился интерес к увеличению количества дойных коров на их подворьях.

В то же время глава крестьянско-фермерского хозяйства Сергей ВОРОНИН, оценивая в этой связи перспективы фермерских хозяйств, отметил, что условием программы, определяющей меры господдержки создания кооперативов, является объединение не менее 10 его членов. «Если 10 фермеров соберется, то это уже не кооператив будет, а приличный холдинг. В случае если это требование снизиться до 3-4 человек, то мы будем первыми на очереди», - отметил он.

По данным департамента сельского хозяйства, за последние четыре года в крае было создано семь кооперативов. Их появление в соответствии с программой было поддержано бюджетом. Ожидается, что в этом году появится еще 10 кооперативов. В настоящее время в крае зарегистрировано 35 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, но действующие из них только 20. Это 3 кредитных кооператива, 11 - перерабатывающих и 6 – снабженческо-сбытовых. В их ведении находится около 10% посевных площадей, 9% поголовья крупного рогатого скота. На долю сельскохозяйственной кооперации приходится около 10% краевого валового производства сельскохозяйственной продукции.

Елена АБАШЕВА.