На московском Арбате открыли "порт Владивосток"

В мае на московском Арбате работает «порт Владивосток»

Об открытии в самом центре российской столицы «представительства» столицы Приморья свидетельствуют почти все необходимые атрибуты: Токаревский маяк из фанеры, вода в круглом чане, солидные люди в тельняшках и даже перископ с 3D-видео. Но самое главное - настоящая рыба в киосках! Мороженная копченая, вяленая, в консервах...

Похожая картина и в Климентовском переулке, где нашел свой причал «Магадан». Кроме дальневосточных портов на московских улицах также прописались «Калининград», «Новороссийск», «Мурманск», «Севастополь», «Астрахань», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Порты-ярмарки - главная фишка уже второго по счету гастрономического фестиваля «Рыбная неделя» (13-22 мая), призванного популяризовать отечественную морепродукцию. Прибавим сюда 165 специализированных рыбных магазинов Москвы и более 1,5 тысяч торговых точек, где продажа морепродуктов также идет под знаком фестиваля, и станут понятны масштабы события. Организаторы «Рыбной недели» (а это Росрыболовство и правительство Москвы) рассчитывают привлечь на мероприятия свыше 5 млн человек.

В прошлом году «неделя» удалась: за считанные дни с уличных прилавков были буквально сметены 300 тонн съестных припасов. Тогда весомую лепту в «окормление» жителей и гостей столицы внесли рыбопромышленники Дальнего Востока. Не должны разочаровать они покупателей и в этот раз.

Кажется, все, чем богаты, привезли в Москву приморские компании «Доброфлот» и ПБТФ, магаданское предприятие «Тихрыбком», РПК «Восточное» из Хабаровского края, сахалинская компания «Союз-Океан», «Якутская рыбная компания» и другие производители.

По информации департамента торговли и услуг столичного правительства, только за три дня со старта фестиваля на площадках семи «портов» реализовано более 120 тонн рыбы и морепродуктов, 50 тысяч банок консервов и… 10 тысяч устриц. Если брать в расчет другие торговые точки Москвы, то ожидается, что в ходе «Рыбной недели» будет продано (и съедено, разумеется!) около 1,5 тыс. тонн морепродуктов. Для сравнения, за год Москва потребляет свыше 260 тыс. тонн рыбной продукции.

Повышенный спрос побудил организаторов провести осенью этого года еще один рыбный фестиваль. «В сентябре завершится лососевая путина, и можно будет представить эту рыбу в полном объеме», - поделился планами глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Сергей АКУЛИЧ. Фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.