Владивосток открывает дорожно-ремонтный сезон

О планах мэрии по наведению порядка в городском дорожном хозяйстве рассказали на брифинге для приморских СМИ

Большой дорожно-ремонтный сезон стартовал во Владивостоке в конце мая. Наряду с традиционным текущим и ямочным ремонтом дорог и внутридомовых проездов, благоустройством скверов и зеленых зон предстоящим летом серьезные работы пройдут на улице Тигровой, Партизанском проспекте, Некрасовском путепроводе, в районе стадиона «Строитель» и улицы Маковского.

Особое внимание будет уделено так называемому гостевому маршруту - в связи с предстоящим в сентябре Владивостокским экономическим форумом, который уже не первый раз ожидает большое количество гостей из разных стран. О планах мэрии по наведению порядка в городском дорожном хозяйстве и проблемах, стоящих на пути их реализации, на брифинге для приморских СМИ рассказал заместитель главы администрации Владивостока Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ.

По его словам, в соответствии с муниципальной программой «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением главы администрации города, на данные цели в бюджете Владивостокского городского округа на 2015 год было предусмотрено чуть более 2,5 млрд руб., но собственно на ремонт дорог краевого центра в последние годы уходит порядка 400 тыс. рублей в год. Остальные средства расходуются на их содержание, в том числе в зимний период, ремонт и содержание более 150 км ливневой канализации, подпорных стен, лестничных маршей, установку светофоров, дорожной разметки и так называемых лежачих полицейских - и это далеко не весь перечень работ, благодаря которым город становится благоустроенным и безопасным для его жителей.

Денег на дороги катастрофически не хватает, и в 2016 году суммы средств, выделенных на поддержание автодорог на должном уровне, не станут больше. Так что приходится исходить из принципов экономии и целесообразности, ориентируясь в основном на выполнение аварийно-восстановительных работ и необходимый минимум по их содержанию.

- Мы понимаем, что ремонтировать дороги нужно везде, независимо от того, 100 человек там ездит или десятки тысяч, но сделать это не позволяют финансы. Поэтому исходим из приоритетов - в первую очередь ремонтируем дорожное полотно там, где существует наиболее интенсивное движение, проходит большее количество транспорта, - пояснил Леонид Вильчинский и обозначил приоритеты на 2016 год.

В их числе, например, ремонт Некрасовского путепровода. В прошлом году здесь отремонтировали проезжую часть, в этом будет обновлено барьерное и бордюрное ограждения, бетонные полосы безопасности и частично тротуарная зона путепровода. Работы при условии выделения финансовых средств, по словам заместителя мэра, начнутся в июле и будут проходить при частичном ограничении движения.

- В июле приступим к ремонту Партизанского проспекта - это наша основная транспортная артерия, с интенсивным движением, и мы планируем провести там работы аналогичные тем, что в 2015-м прошли на улицах Уборевича и Суханова, - пояснил Леонид Вильчинский, - с ремонтом систем ливневой канализации, заменой крышек люков и решеток, обновлением тротуарных зон, укладкой нового асфальтобетонного покрытия. Естественно, все это также потребует ограничения транспортного потока.

Впервые во Владивостоке появятся локальные очистные сооружения для ливневой канализации в районе Корабельной набережной. Будет, наконец, восстановлен разрушенный некогда надземный пешеходный переход на улице Маковского в районе остановки автобуса «Амурский залив».

Планируется также заасфальтировать участок дороги на острове Русском, проходящий через поселок Подножье, - это чуть более двух километров. Но в целом всю дорогу общей протяженностью 26 км от коммунальной зоны до пролива Старка Леонид Вильчинский упомянул в числе проблемных. Дело в том, что саму дорогу военное ведомство передало муниципалитету, а вот земля под ней так и осталась «на службе». И этот пресловутый земельный вопрос не позволяет администрации провести комплексную реконструкцию дороги, подготовленная еще в 2014 году проектно-сметная документация так и не дождалась реализации.

- Дорога наша, а земля - не наша, значит содержать дорогу можем, а вот строить, расширять, где-то спрямлять углы поворота, заходить в лесную зону - не можем, на эти работы требуется разрешение, - сетует заместитель главы города. - Мы ее, конечно, поддерживаем, регулярно грейдируем, но с каждым годом несущая способность дороги ухудшается. К сожалению, наше обращение в военное ведомство о передаче земли муниципалитету осталось без ответа.

В числе проблемных объектов был назван и Рудневский мост, долгое время бесхозный и закрытый для автомобильного движения. Город принял его на свой баланс, разработал документацию на ремонтные работы, но 140 млн рублей на их проведение найти не смог: краевые власти проект не поддержали.

- Мы отремонтировали один критический узел, дорожное покрытие, ограничили движение грузового транспорта, и это, с учетом заключений экспертов, позволило начать эксплуатацию моста. Но вопрос ремонта не снят с повестки дня, его надо планировать и проводить, а значит, изыскивать необходимые финансовые ресурсы, и без поддержки краевой власти здесь не обойтись, - резюмирует Леонид Вильчинский.

Но есть проблема, решение которой зависит не только от власти, но и от каждого горожанина - это несанкционированные свалки мусора, заполонившие откосы, зеленые зоны и пригородные рощицы и обезобразившие неповторимое лицо Владивостока. В прошлом году в краевом центре было вывезено около 40 тыс. кубометров несанкционированного мусора, и на эту работу были потрачены немалые средства.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.