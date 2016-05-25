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Путин лично приглашает инвесторов в Приморский край

25 Мая 2016, 09:00 | Приморье

Президент России Владимир ПУТИН пригласил бизнесменов из стран АСЕАН стать инвесторами в ТОРах и Свободном порте Владивосток, а также принять участие в Восточном экономическом форуме 2-3 сентября этого года.

Такое заявление было сделано в рамках выступления главы российского государства на Деловом cовете Россия - АСЕАН, в котором принимают участие крупнейшие бизнесмены и главы государств Ассоциации.

Как отметил национальный лидер, на Дальнем Востоке «созданы двенадцать территорий с льготным режимом для бизнеса, начал свою деятельность и Свободный порт Владивосток». По словам главы государства, «осуществляется модернизация Транссиба - крупной железнодорожной магистрали, которая связывает европейскую часть России с Дальним Востоком, а значит, и со всем Азиатским регионом. Мы приступили к серьезному освоению Северного морского пути, который является кратчайшим торговым путем из Азии в Европу».

Президент подчеркнул, что на Дальнем Востоке и в других частях страны формируется благоприятный инвестиционный климат. «Стараемся создать максимально комфортные условия для предпринимательской деятельности, снижаем административную и налоговую нагрузку, отслеживаем инвестиционный климат в субъектах Российской Федерации. Это позволило нам в прошлом году подняться в рейтинге Всемирного банка со 120-го на 51-е место по условиям ведения бизнеса», - заявил Владимир Путин.

Напомним, что Приморье планирует презентовать на ВЭФ-2016 более двадцати как успешно реализуемых, так и перспективных для инвестирования экономических проектов.

Как заявил первый вице-губернатор края Василий УСОЛЬЦЕВ, прежде всего Приморье презентует четыре инструмента социально-экономического развития территории - это Свободный порт Владивосток, территории опережающего развития «Надеждинская», «Михайловский» и «Большой Камень».

«Это проекты, с которыми сегодня у инвесторов напрямую ассоциируется Приморский край, с созданием которых регион вступил в новую эпоху. Поэтому, конечно, о них хотим говорить в первую очередь. Мы включили их в заявку по наполнению выставки «Добро пожаловать на Дальний Восток», которая пройдет в рамках ВЭФ», – подчеркнул первый вице-губернатор.

Евгений СИДОРОВ.    Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: Путин  инвесторы  АСЕАН 



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