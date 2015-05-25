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Ездить и говорить в Приморье стали меньше

25 Мая 2015, 18:00 | Приморье

Приморскстат подвел итоги по работе транспорта и связи в Приморском крае в январе-апреле 2015 года. 

В январе-апреле 2015 года крупными и средними организациями, занимающимися транспортной деятельностью, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 52.9 млрд рублей, что составило в действующих ценах 132,3% к  январю-апрелю 2014 года.

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов деятельности в январе-апреле 2015 года составил 4600,8 тыс. т (99,4% к январю-апрелю 2014 года), грузооборот – 181,3 млн. т-км (88,4%).

Перевезено автобусным транспортом общего пользования, без учета микропредприятий, 20,2 млн пассажиров (87,5% к январю-апрелю 2014 года), пассажирооборот составил 306,2 млн пасс-км (93,5% к январю-апрелю 2014 года).

Организациями морского транспорта, без учета микропредприятий, в заграничном плавании перевезено 357,2 тыс. т грузов (на 0,4% меньше января-апреля прошлого года), в каботажном плавании – 679,5 тыс. т (на 8,4% меньше).

Перевозка пассажиров морским транспортом за январь-апрель 2015 года сократилась к соответствующему периоду 2014 года на 16,6%, пассажирооборот-увеличился на 13,6%.

Объем услуг связи, оказанных в январе-апреле 2015 года, составил 7091,2 млн рублей, в том числе населению – 4761,6 млн рублей. По сравнению с январем-апрелем прошлого года объем услуг связи увеличился на 0.4%, в том числе населению – снизился на 4,7%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.    

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Теги: Приморскстат  экономика  транспорт 



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