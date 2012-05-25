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Вся «Деловая Россия» соберется на Промышленном форуме
Делегация приморского отделения общественной организации «Деловая Россия» во главе с председателем отделения Дмитрием СУЛЕЕВЫМ примет участие в Промышленном форуме «Деловой России» в Москве.
Промышленный форум – новый формат ежегодного бизнес-форума Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», который в этом году состоится в восьмой раз. Всероссийский форум пройдет 25 мая в Конгресс-центре на Краснопресненской набережной в Москве.
Центральный вопрос повестки – реализация курса на Новую Индустриализацию России, цель которой - обеспечить прорывное экономическое и социальное развитие страны и качественный рост благосостояния государства. Концепция Новой Индустриализации (25х25) была предложена на VII Ежегодном бизнес-форуме и поддержана Владимиром ПУТИНЫМ.
Ожидается, что в работе Промышленного форума примут участие премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ и члены кабинета министров, представители Администрации Президента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы РФ, собственники и топ-менеджеры крупных компаний, руководители бизнес-объединений и союзов, малого и среднего бизнеса, известные политологи и журналисты.
- «Деловая Россия» - площадка конструктивного диалога бизнеса с властью на всех уровнях, - говорит председатель Приморского регионального отделения «Деловая Россия», депутат думы Владивостока Дмитрий СУЛЕЕВ. - Мы предлагаем и продвигаем принципиальные решения по ключевым экономическим вопросам страны и региона. В работе приморского отделения мы делаем серьезный акцент на борьбе с коррупцией. Эта тема уже стала предметом детального обсуждения на встречах с губернатором Приморского края Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ.
Кирилл АЛЕКСЕЕВ, «Золотой Рог».
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