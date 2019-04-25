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Масштабный ремонт дорог начинается во Владивостоке
В этом году Владивосток ожидают масштабные работы по ремонту дорог. За строительный сезон планируется отремонтировать более 70 километров дорог, среди которых 41 основная магистраль, 51 проезд к жилым домам и два проезда к медицинским учреждениям.
Ремонт планируется в рамках сразу нескольких краевых и городских программ, включая федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), на реализацию которых запланировано более 2 млрд рублей.
В рамках нацпроекта «БКАД» будут комплексно отремонтированы 15 владивостокских улиц. В их числе Луговая, Калинина, Сахалинская, Кирова, Нижнепортовая, Енисейская, Хабаровская и ряд других, общей протяженностью более 16 км. Также будет построен надземный пешеходный переход на улице Олега Кошевого. Все объекты были отобраны с учетом требований программы и мнения горожан.
Комплексный ремонт подразумевает замену бортовых камней, асфальтобетонного покрытия пешеходных зон и проезжей части дорог, ремонт подпорных стен и лестниц, замену люков и решеток инженерных сетей, установку дорожного ограждения и тактильной плитки на пешеходных зонах для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями. Будет установлено также 17 остановочных павильонов. На эти цели Владивосток получил более 800 млн рублей, что на 300 млн больше, чем в прошлом году.
Запланирован на этот год и ремонт дорог общего пользования: по улицам Краева, Связи, Кипарисовой, Леонова, Лянчихинской, Шефнера и другим. На улице Борисенко предусмотрен ремонт ливневой канализации.
Не оставили без внимания городские власти и проезды к медицинским учреждениям. Два проезда отремонтируют в этом году по программе «Здоровый город»: к филиалу поликлиники № 6 по ул. Сахалинская, 57 и проезд к Краевому наркологическому диспансеру по ул. Станюковича, 53.
Более 100 улиц Владивостока будут отремонтированы маршрутным (восстановительным) ремонтом.
Кроме того, ведется разработка проектной документации на капитальный ремонт важных городских артерий - моста через улицу Русскую и Некрасовского путепровода. Подготовительный этап будет выполнен в этом году, а строительно-монтажные работы запланированы на 2020.
Основные дорожные работы будут проводиться в ночное время, однако на отдельных участках - и днем. Значительный объем работ будет проводиться летом, в период школьных каникул и отпусков горожан.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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