Остров Елена отдадут элите

На небольшом острове во Владивостоке может появиться квартал престижных небоскребов

Новое развитие островных территорий дальневосточной столицы из области фантастики и разработки генплана перемещается в сферу практической работы над конкретными проектами, которые могут осуществиться в перспективе 15-20 лет. Особенно это относится к острову Русский и его северной части – полуострову Саперный, где со временем должен, по сути, вырасти новый район города с населением около 100 тыс. человек.

Один из прорабатываемых сегодня проектов, относящийся к этой территории, – это строительство высотного жилого комплекса на острове Елены, бывшей самой западной части Саперного, которую в интересах развития Владивостокской крепости в 1898 году отсекли от полуострова каналом, позволявшим незаметно для врага перебрасывать военные суда из пролива Босфор Восточный в бухту Новик. Где-то лет через пятнадцать этот небольшой остров напротив Эгершельда может стать одним из самых элитных районов Владивостока.

Высотный проект сохранит природу

Профессиональный девелопер, генеральный директор ООО «Стройзаказ» Олег ПИКАЛОВ на ближайшие 15 лет планирует осуществить довольно смелую градостроительную идею – построить на острове Елены многофункциональный высотный жилой комплекс с полностью автономной инфраструктурой для людей, которые хотят жить отдельно, комфортно, в районе с хорошей экологией и в отрыве от суеты большого города.

- Этот проект приблизительно на 5,5-6 тыс. человек, - отмечает Олег Юрьевич. – Он планируется к реализации на площади острова порядка 45 гектаров, находящихся в собственности, при 145 га всей его территории. Площадь застройки составит около 6-7 гектаров, может быть чуть больше. Остальное, порядка 35 гектаров, пойдет под благоустройство. Проектная идея определяет высоту жилых зданий на острове от 30 до 50 этажей. При меньшей высотности под планируемую численность населения пришлось бы «перепахать весь остров».

Повышенная высотность – это тенденция, соответствующая современной урбанизации городов. Если мы зайдем на остров и попытаемся всех желающих здесь жить разместить в двух-трех-этажных постройках, то нам придется уничтожить на нем всю растительность, и поселить людей «окошко в окошко» – через забор. А я этого не желаю. Мне хочется, чтобы все мы, кому это заманчиво, жили бы в другом – в высотном городе. Моя идея – сделать комплекс, который действительно соответствовал бы самым высоким требованиям, к чему надо стремиться. Для примера я подсмотрел идею развития насыпного острова Одайба в Токио, который развивают в Токийском заливе с 1995 года, и где сегодня уже построены выставочный центр, несколько гостиниц, детские парки, жилые комплексы. Кто не желает жить в такой среде, тот должен жить за городом или в Садгороде, на Седанке, где-нибудь в лесу.

Конвейерная стройка

Строительство высотных зданий планируется разбить на три очереди, которые будут осуществляться в течение не менее 10 лет. Объем каждой из них будет составлять около 150-170 тыс. кв. метров помещений. В целом сроки реализация проекта будут напрямую зависеть от конъюнктуры и спроса. Если они окажутся на высоте, то и строительство пойдет быстро, - здание за зданием.

Обеспеченность жильем будущего населения острова может составить средний показатель для наиболее богатых стран мира.

Что касается основной части охватываемой проектом территории, то это будут парки, скверы, прогулочные зоны с дорожками для ходьбы и бега, различные места отдыха.

- Существует хорошая перспектива сделать здесь пляжную зону порядка 350 метров длиной. Хочу привезти пароход белого песка, высыпать и сделать бухту с пляжем закрытого типа шириной 12-15 метров, - отмечает Олег Пикалов. - Плюс, на примыкающих к нему участках разместить яхт-клубы со стоянками яхт.

Комплекс инфраструктуры предполагает наличие торгово-развлекательного центра, спортивных залов, детского центра, как это принято в Англии, объединяющего детей в возрасте от 6 до 18 лет в комплексе детского сада, средней и высшей школы. Будут построены парковки примерно на 5 тыс. мест, то есть, примерно по одному месту на каждого взрослого жителя. Инфраструктура будет включать и определенные объекты, рассчитанные на прием гостей, в том числе - несколько ресторанов, выставочно-концертный комплекс и другие.

ВКАД в помощь

По части энергоснабжения особых проблем при реализации будущего проекта не предвидится. Через остров проходит ЛЭП, от которой новый элитный район можно будет надежно запитать. Что касается подачи воды и водоотведения с острова, с устройством насосных и пр., то решения по ним будут опираться на планы сетевого развития всего полуострова Саперного, в которых будут участвовать и застройщики отдельных территорий.

Ключевым для реализации проекта элитного микрорайона на острове Елены является строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги, которая соединит остров высоководным мостом с Эгершельдом и дорогой на Саперный. Попутно будут решаться вопросы и авторазвязки на о. Елены, со строительством кольцевой дороги и на самом острове. Именно в зависимости от того, в какие сроки мост будет построен, начнется и строительство небоскребов. Предполагается, что строить мост будут те же строители, что сейчас завершают работы на Крымском мосту. То есть, при нормальном финансировании мост через Босфор Восточный длиной в 1 540 метров должен появиться довольно быстро.

Сегодня трудно представить, кого может пленить перспектива – жить на Елене. Но автор идеи уверен, что с этим все будет нормально.

- Я думаю, что наш Владивосток должен расти и привлекать людей. На сегодня он один из самых динамичных городов России, - говорит Олег Пикалов. - Многие уже постоянно живут и работают в Интернете, и им не нужны производственные помещения, которых здесь, конечно, не будет. Но они могут зарабатывать деньги у себя дома. А люди, которые зарабатывают хорошие деньги, должны иметь комфортную среду обитания, которую мы собираемся создать здесь. Сейчас мы готовим проектное решение. Его нам делает известный архитектор Александр КАРЕПОВ. В ходе работы над проектом будет доработана и его концептуальная идея. А что из этого получится, конечно, будет зависеть от многих причин – экономических, политических и прочих.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.