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Выставка "Город" снова в КСК "Фетисов Арена"

25 Апреля 2019, 13:40 | Приморье

Посетителей ждут рекордные площади экспозиции и все, что нужно для строительства жилья

 

Традиционная 26-я международная строительная выставка «Город» пройдет во Владивостоке с 25 по 27 апреля в КСК «Фетисов Арена». Ее павильоны и выставочные площадки будут работать ежедневно с 10.00 до 18.00. Свои товары и услуги на этот раз на выставке представят 130 компаний из России, Китая и Финляндии. Вход и участие в мероприятиях – свободны, а парковка – бесплатна. 

Генеральный директор традиционного ее организатора ООО «Дальэкспоцентр» Вера ЕРМИЛОВА отметила, что свои товары и услуги на этот раз на выставке представят 130 компаний из России, Китая и Финляндии.

Экспозиция займет 3 тыс. кв. метров внутри комплекса «Фетисов Арена» и 1 тыс. кв. метров на открытой площадке. На выставке будут представлены как дальневосточные регионы – Хабаровский край, Сахалинская область и Республика Бурятия, так и западные города – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Челябинск и Екатеринбург. От Сибири – Новосибирск, Кемерово и Иркутск. Состав приглашенных из-за пределов края, в отличие от местных участников, существенно обновился в сравнении с выставками прошлых лет.

Местные производители выступят на выставке единой спецэкспозицией «Сделано в Приморье» и экспозицией, готовящейся под эгидой АНО «Центр развития экспорта». Приморский бизнес презентует новые виды материалов и изделий для стройки.

Все три дня на выставке будут постоянно идти различные презентации. Особенно широко на этот раз будут представлены строительные материалы, технологии и услуги в области возведения малоэтажной комплексной застройки, материалы и решения для благоустройства территорий и создания объектов отдыха и спорта. Несколько акцентов – это материалы, созданные в результате переработки отходов, и экологически чистые строительные материалы.

В ходе деловой программы выставки «Город» состоятся две региональные конференции. Одна из них будет посвящена вопросам создания и сохранения комфортной городской среды, сбору и переработке твердых коммунальных отходов и пр. – в основном, для представителей местных органов власти, работников ЖКХ и специалистов, работающих в смежных сферах.

Вторая конференция – «Развитие жилищного строительства в Приморском крае», будет одинаково интересна как представителям строительных компаний, проектных организаций, предприятий стройиндустрии и производства стройматериалов, так и широкому кругу профессионалов и потребителей, которые находят взаимные интересы на рынке нового жилья. В ходе дискуссии намечается поднять такие важные проблемы, как концепция развития строительной отрасли края, состояние и перспективы рынка жилой недвижимости Владивостока, тенденции в малоэтажном строительстве, проектное финансирование в строительстве и эскроу-счета, формирование структуры жилищного строительства с учетом новых стандартов качества, новые стандарты территорий и комфортного жилья, возможности снижения стоимости строительства и деревянное домостроение. Ряд специфических тем будет рассмотрен на нескольких секциях этой конференции.

Из разнообразия мастер-классов, семинаров и круглых столов, которые пройдут в рамках деловой программы выставки, пожалуй, особое внимание заслуживает круглый стол по вопросам сотрудничества исправительных учреждений и муниципальных образований Приморского края. Надо отметить, что исправительные учреждения края – постоянные участники выставки «Город», а их оригинальные, интересные и разнообразные изделия всегда оказываются в центре внимания посетителей и пользуются повышенным спросом.

Безусловно, внимание многих привлекут мастер-класс «Вся правда о госзакупках в 2019 году», круглый стол по вопросам подготовки кадров для строительной отрасли края, семинар о режимах ТОР и СПВ, презентация «деревянного кирпича и другие мероприятия.

Активно работать и консультировать на выставке «Город» будут специалисты департаментов градостроения, ЖКХ и топливных ресурсов, образования и науки администрации Приморского края, Агентства стратегических инициатив в ДФО, Ассоциации домостроительных технологий СИП, общественного экспертного совета «Властра», ДВФУ.

Организаторы выставки считают, что ее формат удобен специалистам компаний и предприятий, всем работающим на строительном рынке. Здесь можно будет найти хорошую идею, подобрать для будущего объекта проектное и дизайнерское решения, найти материалы, конструкции, оборудование и договориться о комплектации и о строительстве с профессионалами, найти кредиторов и страховщиков рисков, заказать оборудование и мебель, и даже просто посоветоваться, как что-то можно сделать лучше. 

Эксперты дают самые высокие оценки влиянию выставки «Город» на успешность нового строительного сезона и предполагают, что в этом году она может установить новый рекорд посещения.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: выставка  строительство  город 













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