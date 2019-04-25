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Жилой комплекс "Зеленый угол": просторные квартиры до 3 млн рублей!
Покупка квартиры для большинства людей – это серьезный шаг в жизни. Здесь важно не упустить каждую деталь - от выбора жилья до оформления документов. Как правило, решающим фактором приобретения того или иного жилья является конечная цена за квартиру.
Например, человек нашел вариант жилья, стоимость которого составляет 2 млн рублей. На первый взгляд, предложение выгодное. Но здесь нужно сделать поправку на общую площадь данной квартиры, которая составляет всего 15 квадратных метров, следовательно, цена за 1кв. метр – 133 тыс. рублей! И это предложение уже не кажется таким уж выгодным, не так ли? Поэтому, выбирая квартиру, необходимо обращать внимание именно на цену за квадратный метр, а не на общую стоимость.
Застройщик ООО «Восточный ЛУЧ» предлагает просторные 1-комнатные квартиры в ЖК «Зелёный угол. II очередь». Площадь варьирует от 43,48 до 47,61 кв. метров (с учетом 0,5 кв. метра от общей площади балкона). Удачная планировка квартиры позволит грамотно распорядиться пространством. Здесь поместится абсолютно все! Такая квартира подойдет и молодой семье, где уже есть ребенок, и парам, которые только планируют завести детей.
Основным плюсом приобретения такой квартиры является доступность. Окончательная цена 1-комнатной квартиры не превышает 3 млн рублей (в среднем, от 68 тыс. рублей за квадратный метр). Еще одним очевидным преимуществом является небольшой расход средств на ремонт. Кстати, на этапе приобретения квартиры вы сможете заказать ремонт у застройщика. ООО «Восточный ЛУЧ» предлагает его по приемлемым ценам.
Дом №2 сдается в IV-м квартале 2021 года, но строительство ЖК «Зеленый угол. II очередь» идет с опережением графика. «Завершаются работы по устройству свайного фундамента, ведется подготовка к устройству кольцевого и пластового дренажа, также готовимся к установке башенного крана», - комментирует Алексей ФЕДОРЕНКО, руководитель строительных проектов. - Не зря в марте текущего года компании «Восточный ЛУЧ» была присвоена награда от портала «ЕРЗ» - высший показатель рейтинга, за соблюдение застройщиком декларируемых сроков ввода жилья. Причем сокращение сроков строительства - не только наша заслуга: это происходит благодаря взаимодействию с административными органами. За счет нового закона по сокращению сроков подключения к сетям, у нас есть возможность сдавать дома раньше».
Отметим, что по мере возведения каркаса здания, стоимость за квадратный метр увеличивается. Поэтому выгоднее приобретать квартиру сейчас, на текущем этапе. В ЖК «Зеленый угол. II очередь» купить квартиру можно несколькими способами – за собственные средства, используя материнский капитал, взяв ипотеку, воспользоваться беспроцентной рассрочкой.
Жилой комплекс находится в красивом зеленом массиве, но, тем не менее, придомовая территория озеленяется, разбиваются клумбы, высаживаются кустарники. А благодаря тому, что рядом расположен лес, жители микрорайона могут пожарить шашлыки, не выезжая из города, либо просто погулять в спокойном от городской суеты месте. В шаговой доступности расположены магазины, мини-маркеты, детский развивающий центр и пр. Для автомобилистов предусмотрена парковка на прилегающей территории и охраняемый крытый паркинг.
За строительством домов можно следить в режиме реального времени на сайте застройщика. Помимо видеокамер, ежемесячно публикуются фотоотчеты с описанием проведенных работ, выкладываются результаты аудиторских проверок. Отдельно хочется отметить, что ООО «Восточный ЛУЧ» не только работает, согласно 214 ФЗ, но и страхует строительно-монтажные риски и все строительство полного цикла. Также дается 5 лет постгарантийного обслуживания и 2 года гражданской ответственности, то есть, если в квартире появилась течь или другие неполадки, то это не только устранят, но и в случае порчи имущества выплатят компенсацию. Это еще раз свидетельствует о надежности и ответственности застройщика за свою работу и клиентов!
Предложение распространяется для дома №2 ЖК «Зеленый угол». Цены действительны до 15 мая 2019 года. Количество квартир ограничено. Подробности по телефону: (423) 279-07-47. Проектная декларация на сайте VLZU.RU. Реклама
Александра ДАНИЛЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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