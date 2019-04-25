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Все дороги ведут во Владивосток

25 Апреля 2019, 11:40 | Приморье

Транспортная группа FESCO (базовая компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство») и DB Cargo Russija Сo.Ltd (100%-ная дочерняя компания DB Cargo AG, ведущего грузового железнодорожного перевозчика Европы) договорились развивать контейнерные перевозки скоропортящихся грузов между Россией и Китаем по мультимодальному маршруту через «Владивостоксий морской торговый порт» (ВМТП) и прямыми сухопутными сервисами.

Соответствующее соглашение в рамках выставки «ТрансРоссия» подписали президент FESCO Александр ИСУРИН и генеральный директор ООО «ДБ Карго Руссия» Уве ЛОЙШНЕР. В Китай будут доставляться продукты питания, в Россию - сельскохозяйственные грузы.

Соглашение предусматривает транспортировку товаров действующими мультимодальными сервисами компании из Москвы и Новосибирска в порты Китая через Владивосток и в обратном направлении со сроком доставки до 25 дней, а также разработку сухопутного железнодорожного сервиса из Москвы и Новосибирска в провинции Китая, а также в обратном направлении. Его запуск запланирован на лето 2019 года, срок доставки по такому маршруту составит менее 20 суток.

«Расширение географии контейнерных перевозок, а также развитие несырьевого экспорта являются приоритетами нашей стратегии. Мы рассчитываем, что сотрудничество с DB Cargo позволит увеличить объемы перевозок и за счет обратной загрузки оптимизировать логистику на маршрутах Россия - Китай - Россия», - приводит слова г-на Исурина пресс-служба.

FESCO также будет развивать контейнерные перевозки между столицей ДФО и рыбным терминалом Северной столицы. Группа запустит еженедельный контейнерный сервис для доставки грузов от станции Автово (Санкт-Петербург) до Владивостока и обратно. Партнером по проекту выступит ООО «Терминал морской рыбный порт» (ТМРП, стивидорная компания в Большом порту Санкт-Петербурга).

В рамках сервиса FESCO готова предоставить свой подвижной состав, контейнеры и терминальную инфраструктуру, а ТМРП – мощности своего морского терминала в Санкт-Петербурге. В перспективе также планируется расширение географии и на другие регионы РФ.

«За счет сотрудничества с ТМРП мы рассчитываем оптимизировать взаимодействие «порт-железная дорога» в северо-западном регионе и выстроить работу по технологии, которую успешно применяем в порту Владивостока, таким образом сделать сервисы FESCO более эффективными и удобными для наших клиентов», – пояснил исполнительный директор ООО «ФЕСКО Интегрированный транспорт» (входит в группу FESCO) Герман МАСЛОВ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: db cargo russija Сo.ltd  вмтп  fesco 













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